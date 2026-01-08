Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate in onda dal 10 al 16 gennaio su Rete 4 assisteremo al licenziamento di Maria. La domestica sarà al centro di una discussione tra Petra e Leocadia, al termine della quale la nuova dark lady autorizzerà la governante ad agire come riterrà più opportuno, e quest’ultima licenzierà Maria. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni La Promessa: Maria licenziata

Leocadia informa Angela che resteranno a La Promessa. Mentre la ragazza corre a dare a Curro la bella notizia, la madre inizia a prendere le prime decisioni alla tenuta. Petra si lamenta con Leocadia riguardo alle carenze lavorative di Maria, e quest’ultima la autorizza a prendere la decisione che ritiene più opportuna.

Petra non se lo fa ripetere due volte, e quando scopre che alcuni indumenti sono stati danneggiati, prende una decisione irrevocabile nei confronti della giovane cameriera. Quando Petra informa i maggiordomi di aver licenziato Maria, si accendono forti tensioni tra lei e la servitù.

News La Promessa, trame al 16 gennaio 2026

Curro non condivide con Angela la stessa gioia, e le dice chiaramente che – anche se lei e la madre resteranno a La Promessa – tra loro non potrà mai esserci più di una bella amicizia.

Alonso intanto rimprovera Lorenzo per il modo in cui si è comportato con Curro, e lo invita a evitare in futuro atteggiamenti simili.

Ana prova a convincere Ricardo a riprendere la loro relazione, lui non solo rifiuta ma le dice che rivelerà a Santos i veri motivi che li hanno allontanati in passato. Lei lo prega di non farlo, promettendogli che parlerà lei stessa con il figlio.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Lope lascia la tenuta per cercare Antonio in paese, e Candela lo copre inventando una scusa per Simona. Nel frattempo padre Samuel porta Tono nella sua stanza: il giovane è privo di sensi, ma Lope vuole scoprire se si tratti veramente del figlio di Simona.

Mentre Manuel è ancora ospite di Nica e Antonio, a La Promessa arriva la notizia della morte del dottor Gamarra. Tutti sono sconvolti, ma Curro è addirittura furioso: il ragazzo è infatti convinto che il medico sia stato messo a tacere per sempre per evitare che potesse rivelare una verità scomoda sulla morte di Jana.