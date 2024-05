Le anticipazioni La Promessa in onda dal 1° al 7 giugno 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Curro, che è pronto a lottare per salvare il suo amore. Il ragazzo chiede a Martina di diventare sua moglie per impedirle di contrarre matrimonio con Antonio. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 1° al 7 giugno 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola vedremo Fernando intento a convincere ancora una volta Martina a sposare Antonio, per salvare la famiglia.Ma i piani di Fernando e Margarita rischiano di fallire davanti alla mossa di Curro. Il ragazzo propone a Martina un’alternativa e le propone di sposarlo per evitare le nozze combinate con il figlio del duca.

Spoiler La Promessa fino al 7 giugno 2024

Cruz cerca di convincere Manuel e Jimena a restare alla tenuta, ma la duchessina non sembra disposta a scendere a compromessi ed è decisa a trasferirsi a Madrid.

Jana dice a Manuel che la loro storia è finita, ma subito dopo si pente davanti alla tristezza che la assale al pemsiero della sua partenza. Anche Manuel è assalito da mille dubbi, e teme che il suo trasferimento finisca per costringerlo a sacrificare la sua passione per l’aeronautica e l’amore per Jana.

Nel frattempo Abel attribuisce i malesseri di Jimena ai suoi problemi coniugali con Manuel, e stavolta trova l’appoggio di Jana, che non solo condivide la diagnosi del medico ma si congratula con lui.

La Promessa, cos’altro accade?

Abel si reca da Salvador e gli dice che il primario vuole una cifra importante per intervenire sul suo occhio. Non avendo i soldi necessari l’ex soldato decide di rinunciare all’intervento. Poi però Maria e Jana organizzano una colletta per racimolare il denaro necessario per pagare l’operazione.

Simona e Candela si prendono cura di Carlos, e ignorano di essere spiate da Feliciano. Lui racconta tutto a Petra, e la dama di compagnia inizia a fare ricerche per scoprire se veramente il maestro si trovi alla tenuta. Quando pensa di aver trovato le prove necessarie allerta Cruz, che si precipita nella stanza di Simona e Candela. Per fortuna Teresa riesce a nascondere Carlos appena in tempo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.