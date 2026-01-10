La Preside con Luisa Ranieri su Rai1: data di inizio, cast e trama

Luisa Ranieri è la protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ‘La Preside‘. Una serie che è liberamene ispirata ad una storia vera, quella di Eugenia Carfora. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv.

La Preside con Luisa Ranieri: trama e quando in tv

Su Rai1 sta per arrivare una nuova fiction che tratta un argomento molto attuale e delicato. Luisa Ranieri è infatti ‘La Preside‘, ispirata al personaggio di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano definita la ‘preside coraggio’ per la sua lotta contro la dispersione scolastica. La fiction andrà in onda lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata, alle ore 21.45, su Rai1.

Ma qual è la trama de La Preside? Al centro della serie vediamo Eugenia Liguori (interpretata da Luisa Ranieri) che sceglie, come primo incarico da preside, l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli. Si tratta di un luogo caratterizzato dall’abbandono scolastico e che si trova al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Il suo compito è togliere i ragazzi dalla strada facendo leva sul reale compito della scuola, presidio di legalità, speranza e futuro. L’unico ad appoggiarla è Vittorio (l’attore Alessandro Tedeschi), insegnante di italiano appena arrivato dal Nord.

Cast e numero puntate

La Preside è prodotta da Bibi Film tv-Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, da un’idea di Luca Zingaretti e con la regia di Luca Miniero. In totale sono in programma quattro prime serate. Nel cast, nel ruolo della preside Eugenia Liguori c’è Luisa Ranieri, accanto a lei troviamo Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni); Francesco Zenga (Nicola Russo); Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)e Pasquale Brunetti (Michele Coppola).

E ancora Luigi D’Oriano (Andrea Carli); Alessandro De Martino (Tano D’Amore); Aurora Venosa (Jessica D’Amore); Francesca Bellamoli (Margherita); Brunella Cacciuni (Marita Voiello); Salvatore Cominale (Mario Rescigno); Alessandro De Renzi (Gino Satriano); Tony Laudadio (Sandro Corsi).

Oltre a Ivan Castiglione (Franco Carli); Daniela Ioia (Giuliana ‘A Vesuviana); Simone Borrelli (Mauro Ruotolo); Enzo Casertano (Gianni); Claudia Tranchese (Carla Cozzolino); Loris De Luna (Fabrizio La Penna); Andrea Mautone (Carmine); Autilia Ranieri (Vera) e Luciana Zazzera (Brunella).