Fiorello durante l’ultima puntata de La Pennicanza ha ricordato il grande Giorgio Forattini e ha commentato la notizia del giorno: l’elezione di Mamdani come nuovo sindaco di New York.

Fiorello a La Pennicanza dedica la puntata a Giorgio Forattini

La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello e Fabrizio Biggio trasmesso su Rai Radio 2 e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti ed attesi dal pubblico. Durante l’ultima puntata lo showman siciliano ha voluto ricordato il vignettista Giorgio Forattini con parole di grande affetto al punto da dedicargli l’intera puntata. “Lui disegnava Spadolini completamente nudo, Craxi con la camicia nera e D’Alema… l’ha sempre querelato. Ho avuto l’onore di avere un Fiorello disegnato da Giorgio Forattini, noi non possiamo fare altro che dedicargli la puntata” – ha detto Fiorello.

Non solo, immancabile il finto messaggio dell’AD Rai Giampaolo Rossi: “so che non serve dirtelo… ma nella foga magari ti scappa: NON ricordare in onda che stasera Amadeus parte con La Corrida sul Nove, che su Canale 5 c’è l’omaggio a Pavarotti e su La7 Cazzullo parla del Papa e di Garibaldi“.

Fiorello a La Pennicanza commenta l’elezione di Mamdani a sindaco di New York

Non solo, durante la puntata del 5 novembre de La Pennicanza di Fiorello e Fabrizio Biggio durante la rubrica “A casa di…”, Biggio finge di essere in diretta da Milano. “Sono davanti alla casa di Pier Silvio Berlusconi. Come sospettavo niente nome sul campanello, questione di privacy… c’è scritto solo Toffanin!” – commenta Biggio, mentre Fiorello lo invita a bussare – “ma entra pure, tanto a quest’ora Pier Silvio è in mensa Mediaset!”. Al via il simpatico siparietto con Biggio che descrive in modo surreale gli interni della casa: “ci sono i cartelli stradali per orientarsi. E guardate… la donna delle pulizie: Maria De Filippi”. Ma non finisce qui, visto che Biggio commenta: “c’è anche una libreria… ah no scusate, è la Mondadori!”. Fiorello allora domanda: “Com’è il bagno?” con Biggio che replica “ce ne sono dodici. Ce n’è uno con un water che sembra quello di Cattelan: tutto d’oro! Tiri lo sciacquone e parte la sigla del TG1”.

Sul finale Fiorello commenta la notizia del giorno: l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York ironizzando sulla reazione del Presidente Donald Trump: “Mamdani è il nuovo sindaco di New York: giovane, di sinistra e musulmano. Trump l’ha presa talmente bene che pare stia addestrando i Marines per attaccare New York! Ci vorrebbe un bel sindaco cristiano a Riad per far vedere che il mondo sta cambiando”.