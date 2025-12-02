La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 2 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:22 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sumru, assalita da un sospetto atroce: ha davvero ucciso Halil? Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 2 dicembre: Sumru ha ucciso Halil?

La storyline prenderà il via nel momento in cui Halil entrerà nel negozio di tappeti di proprietà di Sumru. La sua intenzione non sarà quella di acquistare un arazzo, ma piuttosto diffamare la donna pubblicamente.

Halil non esiterà ad accusarla davanti ai clienti e ai dipendenti. La reazione della donna sarà drammatica: esasperata dalle menzogne dell’ex, Sumru non esiterà a puntargli contro una pistola e sparare. Lui cadrà a terra, e nel vederlo immobile la donna penserà di averlo ucciso.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

A quel punto interverrà Nihayet, che proverà a convincere la figlia a non costituirsi e a prendersi la colpa di quanto accaduto. Sumru però sarà irremovibile, e raggiungerà il commissariato pronta a farsi carico del suo gesto.

Un nuovo colpo di scena arriverà quando la polizia, giunta sul posto, non troverà alcuna prova concreta del crimine confessato dalla donna e deciderà così di non aprire le indagini per mancanza di prove.

Tutto questo lascerà aperto il mistero sul destino di Halil.

Cos’altro accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

Nazim scoprirà che Harika non avrà esitato a minacciare e insultare sia una commessa che il direttore del negozio, e sarà profondamente deluso dal suo comportamento.

Una volta scoperto che Sevilay è innocente, Melek e Cihan contatteranno Nuh per scoprire cosa sia realmente accaduto e dove si trovi la donna. Lui però si rifiuterà di dar loro informazioni precise.

Bunyamin confesserà a Turkan di essere sterile, e questa confessione segnerà la fine della loro storia.

Nel frattempo Cihan accompagnerà Peri all’albergo e la inviterà a bere insieme qualcosa. Ingannata da quell’invito, la giovane penserà che anche lui mostri interesse per lei e cercherà di sedurlo, ma il ragazzo sarà ben chiaro: tra loro potrà esserci solo un rapporto di amicizia!