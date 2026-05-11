La quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit è pronta a debuttare su Canale 5, con tantissime novità che terranno i fans incollati davanti al teleschermo. Tra le news arrivate dagli spoiler turchi c’è anche un ripensamento di Halit Argun, che comprenderà di aver trattato male Yildiz e tornerà sui suoi passi. L’imprenditore arriverà a chiederle di sposarlo, ma sarà troppo tardi? Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Trame turche Forbidden fruit: Halit pentito per aver allontanato Yildiz

Argun senior affronterà un periodo particolarmente duro nelle prossime puntate Forbidden fruit. L’uomo perderà tutti i suoi beni, a causa di un investimento avventato in Africa. Tuttavia riuscirà a recuperare presto il suo potere, e a quel punto vorrà ricominciare da zero anche con i suoi figli.

Per dare un taglio netto al passato, Halit deciderà di vendere la prestigiosa villa sul Bosforo e comprarne una più grande, dove si trasferirà con Zehra, Lila ed Erim. Ma la presenza dei tre figli maggiori non farà che accentuare la nostalgia per il piccolo Halitcan. Argun si renderà conto di aver ingiustamente trattato male la sua ex Yildiz, e tenterà di riavvicinarsi a lei, sognando un futuro con accanto anche la Yilmaz e il bambino.

Forbidden fruit, news: Halit chiede a Yildiz di sposarlo (di nuovo)

Argun comprenderà di aver sbagliato ad allontanare Yildiz, mettendola da parte per fare posto all’arrivista Leyla. Pentito, il ricco imprenditore si riavvicinerà alla sua ex, arrivando perfino a chiederle di risposarlo. La risposta di Yildiz però lo lascerà spiazzato.

La Yilmaz nel frattempo si sarà fatta strada nel mondo dell’imprenditoria, grazie ad alcuni omogeneizzati alle mele di sua produzione, e non sarà più disposta a tornare al fianco di Halit. Lui non si darà per vinto, e inizierà un corteggiamento vero e proprio. Yildiz però, continuerà a pensare che sia mglio che le loro strade rimangano separate, anche perché – nel frattempo – ci sarà una nuova presenza maschile molto vicina a lei.

Kerim corteggia Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Kerim Incesu – il nuovo CEO della Argun Holding assunto da Şahika Ekinci – non cercherà neppure di nascondere di provare una forte attrazione per Yildiz. L’uomo, che avrà il compito di far fallire l’azienda, inizierà a nutrire una forte simpatia per la Yilmaz e inizierà a corteggiarla, proprio come Halit.

A differenza dell’Argun senior però, Kerim avrà maggior fortuna visto che le sue attenzioni accenderanno una breccia nel cuore di Yildiz. La donna – parlando con Ender Çelebi – si lascetrà sfuggire di essere infatuata del nuovo CEO. Vedremo un’altra storia d’amore nascere a Forbidden fruit? E Halit dovrà considerarsi definitivamente sconfitto? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro su questa storyline, che promette di tenerci con il fiato sospeso. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Forbidden fruit.