Sarà una vera e propria rivoluzione di palinsesto quella che avverrà tra pochi giorni in casa Mediaset. A partire da lunedì 18 maggio infatti, i fans del serial drammatico turco La forza di una donna non troveranno più ad attenderli i loro beniamini nel pomeriggio di Canale 5. Al suo posto arriverà Racconto di una notte, finora andata in onda solo la domenica sera.

La forza di una donna stop alle puntate pomeridiane dal 18 maggio

La forza di una donna è arrivata su Canale 5 nel 2025, e ci ha regalato storie capaci di entrare nel cuore di tantissimi fans. La dizi turca si è rivelata nel tempo un prodotto di grande successo, facendo registrare ascolti significativi che dimostrano come – molti telespettatori italiani – si siano appassionati alle vicende di Bahar.

Purtroppo però, la serie sta per giungere al capolinea, e il gran finale de La forza di una donna si avvicina sempre di più. Proprio in vista delle ultime puntate della serie, Mediaset ha pensato a una collocazione diversa nel palinsesto di Canale 5: a partire dal 18 maggio la soap non andrà più in onda in daytime.

La forza di una donna sostituita da Racconto di una notte

Ad occupare lo slot pomeridiano che – fino a venerdì 15 maggio – era di “proprietà” del serial turco La forza di una donna arriverà Racconto di una notte. Saranno quindi le vicende della nuova fiction turca a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5.

Racconto di una notte ha debuttato sulla rete Mediaset come serie tv della domenica sera, ma da lunedì 18 maggio si sposterà nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La forza di una donna sospesa, quando torna in TV?

Nelle ultime ore, la notizia della decisione Mediaset ha creato scompiglio tra i fans dell’amatissima serie turca. La forza di una donna non andrà più in onda in daytime da lunedì 18 maggio, ma quando tornerà in TV?

Il serial proseguirà la sua programmazione con episodi che saranno trasmessi solo nel fine settimana oppure avrà una collocazione speciale per il gran finale di sempre? La decisione presa dai vertici di Cologno Monzese sembra puntare ad assegnare alla nuova dizi turca Racconto di una notte – che con episodi in daytime si porterà avanti nelle trame – il compito di fare da traino al programma di Silvia Toffanin, Verissimo. Per i fans de La forza di una donna è invece in arrivo un finale col botto!

Il gran finale La forza di una donna in prima serata

Come anticipato, La forza di una donna si avvia verso il gran finale di sempre. Gli ultimi episodi della dizi turca che ha visto le vicende di Bahar al centro della scena saranno trasmessi a breve in prima serata su Canale 5.

La soap che ci ha accompagnato per molti mesi sta per concludersi e – come ogni serie di successo – merita senza dubbio un posto d’onore per le puntate finali.

Quando finisce La forza di una donna? Le ultime puntate andranno in onda nel serale di Canale 5 venerdì 22 maggio, a partire dalle 21:55.