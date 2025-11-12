La soap turca La notte nel cuore tornerà eccezionalmente stasera, mercoledì 12 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh e Melek, che scopriranno finalmente la verità dal padre biologico. I due gemelli verranno così a conoscenza che sua madre ha sempre mentito. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 12 novembre: Nuh e Melek incontrano Halil

Sarà un momento particolarmente delicato quello che vedrà il confronto tra i gemelli e il padre biologico. Halil avrà da raccontare una verità diversa da quella che loro avranno sempre saputo: l’uomo affermerà di non aver mai usato violenza contro Sumru, ma che il loro rapporto era basato sull’amore reciproco.

A conferma di quanto dichiarato, l’uomo avrà delle foto che ritraggono lui e la compagna anni prima, e negli scatti i volti sorridenti di entrambi saranno i testimoni della loro felicità passata.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Harika sorprenderà Sevilay intenta a prelevare dal bancomat una grossa somma di denaro, e inizierà a pensare che quei soldi provengano da Cihan. Ormai convinta che lui le versi una sorta di stipendio, Harika affronterà l’altra e tra le due ci sarà un acceso confronto verbale.

Le due ragazze si punzecchieranno a vicenda, in un botta e risposta che culminerà con uno schiaffo che Sevilay, infastidita, rifilerà all’altra.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Hikmet presenterà Halil a Esat. Scopriremo subito dopo che zia e nipote avranno in programma di acquistare un hotel nei Balcani, e che penseranno di usare Halil come intermediario nella vendita. Intanto l’intesa tra l’uomo e Hikmet si farà sempre più stretta.

Quando Cihan scoprirà che sua zia sarà diventata la tutrice legale di Samet, si precipiterà alla villa, sorprendendo così la donna in compagnia di Halil.

A quel punto la farà uscire e poi le chiederà di rinunciare alla custodia. Lei si dirà pronta ad accettare la sua richiesta, ma a un prezzo salato: Cihan dovrà trasferirle un edificio commerciale e 5 milioni di dollari! Lui accetterà?