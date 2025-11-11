La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 11 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Esma, che verrà rapita dagli scagnozzi di Esat. All’atmosfera già visibilmente tesa dopo il rapimento della ragazza, si aggiungeranno i sotterfugi di Nuh e Melek, determinati a tenere all’oscuro Sumru e Tahsin dell’arrivo in città di Halil. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni dell’11 novembre: Esma viene rapita

Esat ha in mente un piano per estorcere del denaro ai Sansalan e – dopo essersi assicurato la complicità di Şerife – assume due scagnozzi ai quali da un compito ben preciso: rapire Esma.

Potendo contare sull’appoggio della zia della giovane, il suo piano ha successo: la ragazza viene condotta via e rinchiusa in un fienile, dove dovrà restare fino a quando la sua famiglia non avrà pagato un cospicuo riscatto. Esma riesce a fuggire nel cuore della notte, ma uno dei rapitori la insegue e la riporta nella sua “prigione”.

Subito dopo uno dei complici chiama Esat, mentre è intento a fare colazione alla villa, e seguendo le istruzioni avute precedentemente dall’uomo gli chiede un milione di dollari per liberarla. Come aveva previsto, Tahsin accetta le richieste dei rapitori, e così Esat e Cihan si recano all’appuntamento con i rapitori. Seguono momenti di forte tensione, al termine dei quali però la giovane viene finalmente rilasciata.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Un altro momento ricco di emozioni è quello che vede l’incontro tra Halil e Nuh. A suggerire al padre biologico dei gemelli è Hikmet, che da tempo sospetta che Sumru abbia mentito sul suo passato, e vuole fermarla prima che possa manipolare anche Tahsin.

La scelta cade su Nuh, il più vulnerabile ed emotivo dei due gemelli. Padre e figlio si incontrano, e Halil gli fornisce una verità che capovolge completamente la versione data da Sumru fino a quel momento: non c’è stata nessuna violenza ai danni della loro madre, ma anzi è stato lui a rimanere vittima del suo abbandono!

Come prevedibile, Nuh fatica a credergli, ma l’uomo può mostrare alcune foto che testimoniano quanto afferma. Davanti a quegli quegli scatti, in cui Sumru e Halil appaiono sorridenti e innamorati, le certezze di Nuh iniziano a vacillare. Il padre biologico dei gemelli poi, in un momento di forte tensione, prova a togliersi la vita. Fortunatamente il ragazzo riesce a fermarlo, ma questo gesto non fa che avvalorare l’ipotesi che lui stia dicendo la verità, e Sumru abbia sempre mentito.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Cihan e Melek iniziano a progettare di trasferirsi dopo la nascita del bambino, e lasciarsi così alle spalle tutti i drammi dli Sansalan, per costruirsi una nuova vita altrove.

Nihayet sembra sul punto di lasciarsi travolgere dai ricordi del passato, mentre inserisce nell’album di famiglia alcune foto di Nuh e Melek da bambini.