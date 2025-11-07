La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 9 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan, che tornerà libero. L’uomo però si scontrerà con suo fratello Esat, che lo accuserà di stare con il “nemico”. Intanto Nuh si convincerà a iniziare un percorso di disintossicazione, mentre Melek farà un incontro che la lascerà sconvolta. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 9 novembre: Cihan torna libero (e litiga con Esat)

Il Procuratore – una volta appurata l’innocenza di Cihan – ne ordinerà la scarcerazione. L’uomo potrà così fare ritorno a casa e ricongiungersi con Tahsin.

I due decideranno di affrontare Nuh per mettere fine alle ostilità tra le loro famiglie e siglare una pace duratura.

Poco dopo si troveranno riuniti con tutta la famiglia a casa dei Yenishehirli, in quella cena di riconciliazione che era stata già programmata inizialmente per la sera in cui Tahsin era stato ferito. Gli eventi avevano costretto ad annullarla, ma arriva finalmente il momento per tutti di sedersi a tavola.

Nel corso della serata però, ci sarà un episodio spiacevole: Esat si scaglierà verbalmente contro Cihan, accusando il fratello di patteggiare con il “nemico”. Subito dopo Esat lascerà l’appartamento, lasciando tutti sgomenti per l’accaduto.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Türkan continuerà a provocare Bünyamin alla spalle di Canan, e lo convincerà a incontrarsi segretamente in una camera di albergo. Qui la donna riuscirà a farlo cedere alla tentazione.

Nel frattempo Tahsin e Sumru riceveranno una notizia confortante da parte di Nuh: il ragazzo avrà finalmente deciso di mettersi in contatto con uno psichiatra da loro proposto e iniziare così un percorso terapeutico.

La notte nel cuore news: Melek sconvolta

Halil si recherà nello studio di Melek senza preavviso, e la donna sarà sconvolta da quest’incontro.

L’improvvisa ricomparsa di Halil nella sua vita e in quella del fratello Nuh finirà per destabilizzarla, ma la giovane riuscirà a reagire respingendo il padre in modo brusco.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Per Sumru e Tahsin arriverà il momento di concedersi un picnic, e durante il pranzo all’aperto lei ricorderà alcuni momenti felici della sua infanzia, che Tahsin non avrà mai avuto modo di vivere.

Bünyamin intanto, si troverà a dover gestire la sua relazione clandestina con Türkan: i loro incontri segreti proseguiranno e l’uomo dovrà fare di tutto per tenere la moglie Canan all’oscuro. Non sarà affatto facile, visto che la consorte inizierà a sospettare qualcosa.