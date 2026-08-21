Il Concertone de Notte della Taranta raggiunge la sua 29esima edizione con una grande novità. Per la prima volta nella sua storia entra nel circuito dell’Eurovisione venendo trasmesso non solo in Italia. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori, gli ospiti e quando andrà in onda in tv.

La Notte della Taranta: alla conduzione Ema Stokholma e Aurora Leone

Appuntamento da non perdere con La Notte della Taranta, un rito collettivo tra musica e danza, simbolo della tradizione salentina, che quest’anno supera i confini nazionali. Sabato 22 agosto 2026 si svolgerà il Concertone de La Notte della Taranta presso il piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano.

Ma dove vederlo in tv? L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, in prima serata con inizio alle 21.20, e in streaming su RaiPlay, su Rai Radio 2 e su San Marino RTV. Alla conduzione troviamo una coppia inedita formata da Ema Stokholma e Aurora Leone mentre su Rai Radio 2 a raccontare la serata ci sarà Martina Martorano.

La diretta sarà preceduta dall’anteprima ‘Aspettando La Notte della Taranta‘, dedicata al Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo” che dal 30 luglio al 19 agosto ha attraversato venti comuni del Salento. Lo speciale ripercorrerà alcuni degli appuntamenti dell’edizione 2026, con la tappa di Zollino e il Premio alla carriera a Peppe Barra, i Tenore Supramonte a Cutrofiano, l’orchestra popolare a Muro Leccese, Delia Buglisi a San Cataldo e i Bab L’Bluz a Castrignano dei Greci.

Inoltre quest’anno il Concertone entra nel circuito dell’Eurovisione, la rete dell’European Broadcasting Union (EBU) e quindi sarà trasmesso non solo in Italia ma tra tutte le emittenti aderenti. Un passaggio significativo per un evento che ha scelto il Mediterraneo come filo conduttore di questa edizione e che vede la musica come strumento di ascolto, cooperazione e riconoscimento di una comune umanità.

Gli ospiti della serata

Sul palco durante il ‘Concertone de La notte della Taranta‘ ci saranno Ermal Meta che guiderà l’Orchestra Popolare e che ha lavorato alla rielaborazione del repertorio musicale, costruendo un progetto nel quale pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d’amore e di lontananza, nelle parlate salentina e grika, incontrano altri linguaggi musicali e culture del Mediterraneo. Tra gli ospiti attesi Alessandra Amoroso, Gisela João, Welo, Maria Mazzotta, Levante, Sayf e Giulia Vecchio.

Le coreografie del Concertone sono firmate da Fredy Franzutti mentre i visual sono realizzati da Studio ProDesign di Sergio Pappalettera e integrano Tarantype, l’opera appositamente ideata dall’artista Lorenzo Marini, fondatore della TypeArt, per la Notte della Taranta.