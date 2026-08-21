L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 21 agosto, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle trame troveremo ad attenderci molti colpi di scena. Nella 13^ puntata del serial drammatico turco Serhat riuscirà a liberare Yildiz e catturare Daylan, dando così una svolta determinante alle trame. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 21 agosto

Serhat riesce a liberare Yildiz e cattura Daylan, affidandolo ad Asir prima di accompagnare Yildiz, nonostante le proteste del fratello. Alla villa la giovane confessa di aver sentito Daylan parlare con Melek e di aver capito che erano complici.

A quel punto Serhat affronta Melek. Il duro confronto viene interrotto dall’arrivo di Asir e Daylan: Asir insiste affinché Serhat lo uccida per onore, ma lui rifiuta. Yildiz all’improvviso interviene sparando al cugino e ferendolo gravemente. Daylan – convinto di essere in fin di vita – implora Serhat di salvarlo, promettendogli in cambio importanti rivelazioni.

Yildiz si dice pronta a costituirsi, ma Serhat la chiude in camera per impedirle di fare un gesto avventato.

Serhat protegge Daylan: anticipazioni L’Erede

Dopo aver rinchiuso Yildiz nella stanza, per evitarle di autoaccusarsi per l’aggressione a Daylan, Serhat decide di occuparsi di quest’ultimo. Intuendo che gli ultimi avvenimenti siano parte di una congettura ai suoi danni, Serhat intende proteggere anche Daylan, considerato un traditore dalla sua famiglia, ma una importante fonte di informazioni per lui.

Serhat si rende conto che Daylan è il solo che possa davvero condurlo alla verità, e dispone alcuni uomini fuori dalla stanza dell’ospedale per impedire che qualcuno possa colpirlo ancora. I suoi timori si rivelano più che fondati: Asir infatti, tenta di allontanare gli uomini di guardia per poter poi uccidere Daylan.

Fortunatamente Serhat non si fa trovare impreparato, e prevedendo le sue mosse lo sorprende e gli impedisce di accanirsi contro l’uomo ferito.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

A villa Yelduran gli uomini di Serhat fanno fatica a trattenere Yildiz. La giovane è fuori controllo e vuole andarsene. Lui la trasferisce nella camera padronale per poterla gestire al meglio. Le donne della famiglia intanto, complottano per farla uscire sperando che si costituisca. Nonostante tutte le precauzioni prese da Serhan, i gendarmi si presentano alla villa per arrestare e portare via Yildiz.

In molti si interrogano su chi possa averla denunciata: Serhat inizia a dubitare perfino delle persone a lui più vicine.