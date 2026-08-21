Ascolti tv giovedì 20 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani” contro “Ghost – Fantasma“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 20 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs Ghost – Fantasma. Auditel ieri sera, 20 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “Ghost – Fantasma”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno incuriosito 1.448.000 spettatori pari allo 15.6% di share.

Rai 2: Il Commissario Rex, la serie tv che vede il commissario Max Steiner e il fedele Rex indagare a Vienna su casi complessi ha tenuto col fiato sospeso 611.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha informato 590.000 spettatori con lo 5%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha registrato 750.000 spettatori con il 7.5% di share.

Canale 5: Ghost – Fantasma, il film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ha emozionato 1.690.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha coinvolto 769.000 spettatori (share 5.8%).

La7: Il giurato, il film thriller americano del 1996 diretto da Brian Gibson e interpretato da Demi Moore e Alec Baldwin ha appassionato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Atalanta-Hapoel Tel Aviv, la partita di calcio di playoff ha interessato 479.000 spettatori (3.3%).

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Anplagghed: lo spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Silvana Fallisi ha divertito 302.000 spettatori e il 3.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.411.000 spettatori con il 16.6 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.086.000 spettatori con il 28.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 agosto 2026

RAI 1

Capri : 889.000 spettatori con il 10.3 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 890.000 spettatori con l’11.8% nella parte chiamata Start, 1.381.000 spettatori con il 18% nella presentazione e 1.621.000 spettatori con il 19.6%.

CANALE 5