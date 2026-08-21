Dopo la pausa estiva, nel corso della quale Beautiful è andato in onda con le repliche nel daytime di Canale 5, la soap dei Forrester tornerà a tenerci compagnia con nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 24 al 28 agosto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful (trame al 28 agosto)

Alla Forrester Creations, il destino della Hope for the Future è sempre più al centro di discussioni animate. Hope prova a restare ottimista, ma la pressione per i risultati della sua linea si fa sentire. Steffy, ormai, non nasconde più i suoi dubbi e mette in guardia Hope: se le vendite non riprenderanno a salire, potrebbe scegliere di chiudere la collezione.

Carter si schiera apertamente con Hope, convinto che la linea Hope for the Future sia un investimento fondamentale per il futuro della maison. A suo parere, è molto apprezzata da un pubblico giovane che, col tempo, potrebbe diventare la nuova generazione di clienti dell’alta moda. Per questo, eliminarla sarebbe una decisione miope e rischiosa per la Forrester.

Beautiful – Trame settimanali al 28 agosto

Brooke cerca di incoraggiare la figlia, invitandola a non farsi distrarre dalle tensioni e a restare focalizzata sul lavoro. In questo clima delicato arriva anche Will, che sta iniziando il suo stage alla Forrester. Hope spera che la presenza del ragazzo possa essere un’opportunità per Logan e che la famiglia riesca a sostenersi a vicenda in un momento così difficile.

Deacon è in ansia per Hope e, parlando con Sheila, confessa di temere che la figlia sia più vulnerabile del solito dopo il bacio con Finn. A peggiorare le cose c’è il rapporto teso con Steffy, che rischia di far pesare il rancore personale anche sulle sue scelte professionali. Sheila cerca di rassicurarlo, ma le sue preoccupazioni non svaniscono.

Nel frattempo, Carter prova a intavolare un nuovo argomento con Steffy. Porta Ivy ed Electra nel suo ufficio per proporre di rilanciare la linea di gioielli creata da Ivy insieme a Electra. Steffy, però, rifiuta senza pensarci due volte e mette fine alla conversazione.

La reazione di Carter è tutt’altro che tranquilla. L’uomo sospetta che il rifiuto di Steffy non derivi solo da considerazioni aziendali, ma anche dal passato che la lega a Ivy: entrambe, infatti, erano state innamorate di Liam. Carterusa quindi Steffy di lasciarsi influenzare dalle antipatie personali nelle sue decisioni, così come potrebbe stare facendo con Hope.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Will affronta con decisione la sua nuova avventura professionale. Chiacchierando con Hope e Brooke, assicura di non lasciarsi intimidire dalla fama di Steffy. Le due Logan lo avvertono che, essendo figlio di Katie, potrebbe finire nel mirino delle tensioni familiari. Nonostante ciò, Will sembra fiducioso nelle sue capacità e determinato a ritagliarsi il proprio posto alla Forrester.

La situazione alla casa di moda si fa sempre più critica. Steffy e Ridge osservano con preoccupazione il calo delle vendite e la crescente sfiducia dei clienti. Carter, però, non si accontenta di difendere Hope for the Future e stupisce tutti con un’idea molto più ambiziosa per il futuro della Forrester Creations.