La Grande Opera italiana patrimonio dell’umanità: conduttori e quando in tv

Il Canto Lirico italiano, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, sarà celebrato in mondovisione dalla Rai. Si alterneranno all’Arena di Verona centosessanta professori d’Orchestra e trecento artisti del Coro dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane. Vediamo insieme quando andrà in onda.

La Grande Opera italiana patrimonio dell’umanità con Riccardo Muti

“La Grande Opera italiana patrimonio dell’umanità” è il titolo dell’evento che vuole esaltare il canto lirico del nostro paese e che vede la partecipazione straordinaria di Riccardo Muti. L’appuntamento è previsto per venerdì 7 giugno 2024 alle ore 20.35 su Rai1. A coinvolgere il pubblico nella scoperta del canto lirico italiano, saranno tre diversi narratori, insieme per la prima volta: Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. Le opere saranno accompagnare da veri e propri spettacolo di danza.

Le Étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni interpreteranno due coreografie firmate da Massimiliano Volpini, create appositamente per questo evento ed eseguite per la prima volta. Sulla musica dei grandi maestri, tra cui Giacomo Puccini, le due Étoile del Teatro alla Scala di Milano si esibiranno in un passo a due sulle note di Madama Butterfly. Seguirà l’assolo di Bolle su Cavalleria Rusticana. In scena, durante la serata, anche cinquanta ballerini del corpo di ballo di Fondazione Arena.

Come si svolgerà la serata

Il direttore d’orchestra Riccardo Muti dirigerà nella prima parte della serata, i brani per orchestra e coro più significativi della grande opera italiana. Si parte dal regno del Belcanto di Guglielmo Tell e Norma per passare all’epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth. Seguiranno le pagine sinfoniche e corali grandiose da Mefistofele e Manon Lescaut.

La seconda parte della serata invece vedrà alcuni brani d’opera più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano. A interpretarle saranno i soprani Anna Netrebko, Eleonora Buratto, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Jessica Pratt, Mariangela Sicilia, il mezzosoprano Aigul Akhmetshina, i tenori Jonas Kaufmann, Renè Barbera, Juan Diego Flórez. E ancora Vittorio Grigolo, Brian Jagde, Francesco Meli, Galeano Salas, i baritoni Nicola Alaimo, Luca Salsi e Ludovic Tézier. Il basso Alexander Vinogradov, diretti dal giovane Maestro Francesco Ivan Ciampa.