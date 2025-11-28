Nuovi colpi di scena attendono i fans della serie tv turca La forza di una donna (Kadın). Nel corso delle prossime puntate Sarp sarà sul punto di fare a Bahar una confessione importante, ma poi farà un passo indietro. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi presto in onda su Canale 5.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Suat trama contro Sarp

La storyline prende il via nel momento in cui Nezir libera Sarp, Bahar, i piccoli Dorul e Nisan, Piril e i gemelli. La protagonista e l’ex marito, con i figli, vengono ospitati da Enver e Hatice, che sono felicissimi di rivederli dopo un lungo periodo in cui non avevano avuto più loro notizie.

Con il passare dei giorni però, Suat si rimette in contatto con il genero e gli comunica che Nezir è disposto a lasciare in pace lui e la sua famiglia solo se il Çeşmeli rinuncerà ai soldi guadagnati negli anni in cui si è fatto passare per Arp Karahan. Sarp non indugia un solo attimo, e accetta le condizioni che crede imposte da Nezir, e trasferisce tutto il denaro a Suat, ignaro del fatto che dietro tutto ciò si cela proprio quest’ultimo.

Sarp costretto a sventare un agguato di Piril nei prossimi episodi La forza di una donna

Il trasferimento di denaro all’ex suocero impone a Sarp di trovarsi un lavoro. L’uomo si ripresenta nel negozio di articoli sportivi dove lavorava prima di essere costretto ad allontanarsi per molti anni dalla famiglia, e ottiene di nuovo un posto. L’uomo cerca di riavvicinarsi a Bahar, che però non è più disposta a concedergli uno spiraglio sentimentale.

I suoi tentativi nei confronti della prima moglie, scatenano la gelosia di Piril, che si dichiara pronta a rivelare alla rivale il tradimento di Sarp con Sirin. A dimostrazione della sua affermazione, Piril manda a Bahar gli scatti che la sorella della protagonista aveva fatto quando aveva ricattato Sarp, imponendogli momenti di intimità con lei in cambio della donazione di midollo osseo per Bahar. Quando l’uomo si rende conto che a breve, Bahar scoprirà il tradimento con Sirin, cerca di correre ai ripari. Sarp pensa di confessare alla donna tutto ciò che è accaduto e le dice che deve parlarle urgentemente, ma un nuovo avvenimento lo fa tornare sui suoi passi.

Sarp confessa a Bahar di essere ormai povero: news La forza di una donna

Il telefono di Sirin viene recuperato in extremis, e gli scatti vengono cancellati definitivamente. A quel punto Sarp non deve più temere che quanto accaduto a causa del ricatto della giovane possa venire alla luce. Rimane però la questione della confessione da fare a Bahar. Ormai le ha anticipato che deve parlarle con urgenza, e a quel punto decide di comunicarle che non ha più soldi.

Sarp dice a Bahar che l’unica clausola posta da Nezir per lasciarli in pace, prevedeva il trasferimento del denaro guadagnato a lui. La protagonista capisce che l’ex ha agito solo per amore della sua “vecchia” famiglia e lo rassicura, dicendogli che i suoi figli non sono mai stati abituati a una vita agiata. Anche i gemelli Ali e Umut, i figli di Piril, potranno contare sulla generosità del padre di Piril. Ma proprio il nonno dei ragazzi, Suat, è l’artefice di quell’inganno. Per quanto tempo riuscirà a nascondere ciò che ha architettato, e come reagirà Nezir all’inganno?