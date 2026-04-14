Un malinteso farà perdere il lavoro a casa di Fazilet a Ceyda nelle prossime puntate del serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Ceyda perde il lavoro

La storyline prenderà il via nel momento in cui Fazilet scoprirà che Ceyda avrà i suoi gioielli. La cantante si giustificherà dicendo alla famosa scrittrice di non averli rubati, ma avuti in dono da Raif.

Fazilet non sarà disposta ad accettare spiegazioni, e sentendosi tradita da una donna che aveva tutta la sua fiducia, le proporrà un accordo: Ceyda dovrà lasciare il lavoro e lei in cambio si impegnerà a pagare la retta della scuola speciale del piccolo Arda. La cantante non dovrà rivelare a suo figlio Raif i veri motivi del licenziamento, e se trasgredirà a queste regole Fazilet non esiterà a denunciarla per furto.

Affranta e disperata per non essere stata creduta, Ceyda accetterà le condizioni imposte da Fazilet e lascerà la casa il giorno stesso.

Raif prende le difese di Ceyda nelle prossime puntate Forbidden fruit

Non vedendola più, Raif andrà a cercare Ceyda a casa sua. La cantante – come d’accordo con Fazilet – gli dirà di aver trovato un impiego più redditizio. Il giovane però, non crederà alle sue parole e metterà sua madre con le spalle al muro.

Impossibilitata a mentire, Fazilet finirà così per dire al giovane la verità. Raif a quel punto prenderà le difese di Ceyda, affermando di aver dato davvero lui i preziosi alla donna. I gioielli gli erano stati donati da suo padre, perché li regalasse alla sua futura moglie!

Dette queste parole, Raif si chiuderà in camera sua e si rifiuterà di parlare con la madre Fazilet, che apparirà sinceramente dispiaciuta per aver licenziato in tronco Ceyda.

La forza di una donna news: Fazilet corre a cercare Ceyda

Il rimorso spingerà Fazilet a cercare Ceyda per scusarsi e proporle di tornare al lavoro. Nel frattempo Enver – informato da Sirin di quanto accaduto – si recherà a casa della scrittrice per avere conferma.

Non appena scoprirà che Ceyda è innocente, il sarto se la prenderà con Sirin, convinto che gli abbia raccontato l’ennesima bugia. Intanto Fazilet rintraccerà Ceyda e le dirà che può tornare a lavorare per lei quando vuole.