Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Con il cuore nel nome di Francesco” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 maggio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Con il cuore nel nome di Francesco vs L’Erede. Auditel ieri sera, 29 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Con il cuore nel nome di Francesco” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Con il cuore nel nome di Francesco, la maratona benefica condotta da Carlo Conti in diretta da Assisi ha intrattenuto 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share.



Rai 2: John Wick 4, il film del 2023 diretto da Chad Stahelski, ultimo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves, ha tenuto col fiato sospeso 489.000 spettatori (3.7%).

Rai 3: La sala professori, il film drammatico tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak ha emozionato 654.000 spettatori con lo 4.1%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.097.000 spettatori con il 9.6% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Italia 1: Jurassic World – Il dominio, il film del 2022 co-scritto e diretto da Colin Trevorrow con Chris Pratt ha attirato l’attenzione di 815.000 spettatori (share 5.8%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha interessato 784.000 spettatori e il 6.5%.

Tv8: Monza-Catanzaro, la partita finale di playoff per decretare il ritorno di una delle due squadre in serie A ha appassionato 524.000 spettatori pari al 3.2%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha divertito 994.000 spettatori con uno share del 6.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.454.000 spettatori con il 25.4 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.099.000 spettatori con il 23.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.425.000 spettatori con il 13.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.463.000 spettatori con il 16.2 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e 1.087.000 spettatori con il 13.2% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16 e spettatori con il nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in Diretta: 1.382.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 1.695.000 spettatori con il 21.9% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5