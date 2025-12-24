Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate del serial turco La forza di una donna. Al centro dei riflettori troveremo una decisione di Yusuf, che darà il via a una serie di circostanze dai risvolti tutt’altro che prevedibili. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna spoiler: Sarp sfida Arif, grazie all’accordo con Yusuf

Non piacerà affatto a Bahar la mossa che Sarp metterà in atto nei prossimi episodi La forza di una donna. La donna si infurierà quando scoprirà che l’ex intenderà trasferirsi al piano di sopra di quello occupato da lei e dai figli. Dopo un periodo trascorso tutti insieme a casa dei genitori della donna, quest’ultima andrà a vivere in un appartamento in affitto di proprietà di Yusuf. Bahar ribadirà a Sarp la sua intenzione di vivere vite separate, e lo inviterà a trovarsi un nuovo alloggio. L’uomo in un primo momento chiederà aiuto a Munir, ma poi ci ripenserà e si rivolgerà a Yusuf, che finirà per affittargli l’appartamento sopra a quello di Bahar.

Non appena Sarp metterà piede nel nuovo alloggio, le tensioni con Arif si faranno sentire. In particolare l’ex marito di Bahar stuzzicherà il rivale affermando “Ti siederai qui e guarderai la mia famiglia felice“. Le parole di Sarp faranno infuriare Arif, che in quel momento si troverà seduto al bar di fronte con suo padre Yusuf.

Arif cerca di rimediare con l’aiuto di Kismet nelle prossime puntate La forza di una donna

Dopo aver scoperto che il padre avrà ceduto alla lauta ricompensa di Sarp e gli avrà affittato uno dei suoi appartamenti, Arif cercherà di porre rimedio alla situazione. Andrà così insieme al padre a parlare con l’avvocato Kismet. Il giovane sarà da tempo al corrente che la donna avvocato è in realtà sua sorella, ovvero quella figlia che Yusuf avrà abbandonato al suo destino, ma si sarà sempre guardato bene dal confessarlo al genitore.

Kismet – dopo avere esaminato i documenti – informerà i due che non vi saranno vie d’uscita: Sarp avrà affittato l’appartamento e pagato sei mesi in anticipo, per cui sarà impossibile recedere dal contratto per almeno un anno.

I due sconsolati si appresteranno ad andarsene, ma proprio mentre saranno sulla porta accadrà qualcosa di inaspettato.

La forza di una donna, news turche: Yusuf scopre che Kismet è sua figlia

La segretaria di Kismet farà il suo ingresso nella stanza, informandola di aver preso le medicine per la signora Elmas. Queste poche parole saranno sufficienti a svelare a Yusuf la vera identità dell’avvocato. L’uomo scoprirà così che Kismet è sua figlia, e cercherà un confronto con lei.

La reazione della donna però, sarà tutt’altro che morbida. Dopo avergli ricordato che ha abbandonato la madre quando lei era appena nata, proseguirà affermando di non avere bisogno ora di un padre come lui. Kismet rincarerà la dose, affermando che neppure Arif, che gli vive accanto, lo avrà mai amato veramente. Yusuf se ne andrà demoralizzato, pensando che le parole di quella figlia ritrovata non saranno poi del tutto infondate. Tornato a casa, l’uomo cercherà di mostrarsi più gentile verso il figlio. Riuscirà a farsi amare da lui, e a recuperare anche il rapporto con Kismet? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.