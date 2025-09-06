Nuovi colpi di scena ci attendono nella dodicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dall’8 al 12 settembre? Riflettori puntati su Piril, che sarà costretta da Suap a mentire a Sarp, dopo che Julide sarà trovata morta in piscina. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 12 settembre

Julide precipita nel vuoto davanti agli occhi sbigottiti di Piril. La donna finisce nella piscina di casa, dove il suo corpo galleggia, senza vita. A quel punto Suat ordina ai suoi scagnozzi di far sparire il cadavere.

Piril chiama subito Sarp, che si trova al supermercato, per rivelargli che sua madre è morta, ma viene bloccata da Suat. L’uomo la costringe a mentire al marito, e dirgli che Julide è fuggita, dopo aver cercato di uccidere i loro due gemelli.

Sarp (o per meglio dire Alp) è sconvolto per la morte della madre, ma non fa fatica ad accettare la versione della moglie e del suocero visti i problemi di alcool della donna.

Suat si sente ormai al sicuro, dopo la morte di una testimone senza dubbio scomoda per il segreto che lui condivide con la figlia, e l’intervento dei suoi uomini che hanno fatto sparire ogni traccia di Julide.

Bahar pensa a Sarp nelle prossime puntate La forza di una donna

Ma i tentativi di tenere nascosto il fatto che Sarp è ancora vivo fatti da Suat saranno davvero sufficienti? La verità sembra ormai pronta a venire a galla, soprattutto dopo che il piccolo Doruk rivela alla madre di aver visto Sarp nel parcheggio dell’ospedale, mentre si recava a far visita a nonno Enver.

Nessuno crede alle sue parole, e tutti pensano che si tratti dei sogni di un bambino, che magari ha solo visto qualcuno che somiglia al padre. Tuttavia quelle parole sconvolgono Bahar. La donna – approfittando del fatto che il padre sta meglio dopo l’intervento al cuore – accetta di uscire con Arif. Per la seconda volta nel giro di poche ore si trova a parlare di Sarp.

Arif infatti porta la loro conversazione su un possibile futuro insieme, e le chiede cosa farebbe se Sarp riapparisse nella sua vita. Bahar lo rassicura, dicendogli che non vorrebbe più avere nulla a che fare con l’ex marito dopo i suoi tradimenti, ma rimane sconvolta. Tornata a casa scoppia a piangere davanti a una foto che la ritrae con Sarp.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Mentre Piril continua a mentire al marito, dicendogli che suo padre è sulle tracce di Julide, Münir cerca di uccidere Enver per impedirgli di incontrare Alp. Subito dopo il padre di Bahar chiede di parlare con Arif, e gli rivela che qualcuno ha tentato di ammazzarlo in terapia intensiva. L’anziano chiede ad Arif di portare via Bahar e i bambini per proteggerli.

Doruk però insiste nell’affermare di aver visto suo padre e ne parla con Ceyda. Lei si confida con Yeliz, rivelandole i suoi timori che questa affermazione possa finire per destabilizzare ancora di più Bahar. Il bambino però sembra ormai ossessionato all’idea che suo padre sia ancora vivo, e si sveglia nel cuore della notte cercandolo.

Hatice parla con Enver e gli chiede di tornare da lei dopo le dimissioni dall’ospedale. La donna gli promette di prendersi cura di Bahar, e questo provoca la gelosia di Sirin. Hatice aiuta Bahar, Ceyda e Yeliz a portare a termine l’ordine delle camicie, ma Arif comunica loro che Abbas è stato espulso dal Paese.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Piril ripensa alla notte in cui ha conosciuto Sarp, quella in cui Mert morì e lui fu incolpato di quanto accaduto.

Jale, senza neppure rendersene conto, rivela a Bahar che un certo Sarp ha fatto visita a Enver in ospedale. Hatice prova a rimediare a questa svista affermando che si tratta del figlio del pescivendolo, molto legato all’uomo. Bahar però non sembra convinta e si ripromette di indagare.

Doruk continua ad affermare di aver visto suo padre, mentre Ceyda e Yeliz parlano con Sirin e le chiedono di avvisare il fruttivendolo del possibile arrivo di Bahar.

La situazione finanziaria di Ceyda e Yeliz peggiora: Abbas non ha pagato l’ordine delle camicie, rimaste invendute, e le speranze di recuperare del denaro sembrano svanire. Ceyda propone di venderle al mercato. Con l’aiuto di Arif riesce a ottenere uno spazio. La salute di Bahar peggiora, e dopo aver accompagnato i figli a scuola, seppur con grande sforzo, non riesce a recarsi a riprenderli. L’insegnante dei ragazzi preoccupata cerca di contattarla senza ottenere risposta.

Cos’altro ci attende nella dizi turca che sta conquistando moltissimi fans italiani? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sule ultime news La forza di una donna.