Nuovi colpi di scena ci attendono nella dodicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 1° al 5 settembre? Riflettori puntati su Enver, che non riuscirà a tenere per sé il segreto e finirà per svelare anche a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

La storyline prende il via nel momento in cui Enver non riesce più a tenere per sé quanto ha scoperto, e finisce per rivelare a Ceyda e Yeliz che Sarp è vivo. Le due donne accolgono la notizia con enorme stupore, e in particolare Yeliz viene presa da panico. Quest’ultima si chiede come potrebbe evolversi la situazione.

Nel frattempo Bahar – ancora ignara di quanto scoperto da Enver – è preoccupata per l’assenza prolungata dell’uomo e chiede aiuto ad Arif.

Ceyda ormai sa che Sarp è ancora vivo, e spinge Arif a dichiararsi a Bahar, per poi incoraggiare la donna a lasciarsi andare ai sentimenti. La mossa di Ceyda sembra quasi una corsa contro il tempo, visto che sa bene ormai che la verità non resterà nascosta a lungo.

Arif segue il suo consiglio e invita Bahar a fare colazione insieme in un locale vista mare, e proprio in quel frangente le dichiara il suo amore.

Nel frattempo Suat e Sirin si incontrano. La madre di Piril promette a Sirin del denaro, ma in cambio vuole informazioni su Bahar e i suoi figli. Quando il sarto da alla figlia minore un ultimatum, chiedendole di organizzare entro 24 ore un incontro tra lui e l’ex genero, Sirin informa Suat. Questa si rivela una scelta che potrebbe costare davvero molto cara a Enver, perché la donna sguinzaglia i suoi scagnozzi che interrompono la conversazione tra l’uomo e l’ex genero, costringendoli alla fuga. Il loro arrivo però avviene quando ormai anche Sarp è stato messo al corrente di un “dettaglio” importantissimo: l’ex moglie Bahar e i suoi figli non sono morti, come lui ha sempre creduto, ma sono ancora tutti vivi.

Intanto lo stress di quanto scoperto e la tensione per lo scampato pericolo davanti agli uomini di Suat rischiano di essere fatali per Enver: il sarto ha un malore proprio mentre sta fuggendo con Sarp. Quest’ultimo lo accompagna subito in ospedale, dove viene operato. La famiglia attende con trepidazione notizie dai medici, e anche Jale arriva in ospedale.

Fortunatamente tutto sembra andare per il meglio: il sarto supera l’intervento e viene trasferito in terapia intensiva.

Il piano di Hikmet intanto, sembra dare i suoi frutti: Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale. La donna è furiosa, e chiama Ceyda. Quest’ultima chiude definitivamente la relazione con Hikmet e decide anche di smettere di lavorare nel night club di Seyfullah.

Bahar parla con Ceyda e Yeliz e rivela loro i dettagli del suo appuntamento con Arif.

Sirin riceve del denaro da uno degli uomini di Suat per le sue “prestazioni” ed entra in crisi non sapendo dove nascondere i soldi.

Sirin riceve del denaro da uno degli uomini di Suat per le sue "prestazioni" ed entra in crisi non sapendo dove nascondere i soldi.