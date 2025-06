La quarta settimana di programmazione della nuova soap opera turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) promette nuovi colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 4 luglio

Bahar è costretta a rinunciare a presenziare a una vendita di beneficienza organizzata dalla scuola, a causa dei problemi di salute e degli impegni, mentre Doruk e Nisan prendono parte all’evento.

Nisan si sente imbarazzata dall’assenza dei genitori, e decide di chiedere ad Arif di fingersi suo padre solo per quel pomeriggio. La richiesta di Nisan finisce però per scatenare una crisi di gelosia nella ex di Arif. La donna da in escandescenze.

Anticipazioni settimanali La forza di una donna: dov’è finito Doruk?

I malori di Bahar si fanno via via più frequenti, e la donna viene sempre più spesso. Ai problemi di salute si aggiungono quelli familiari, che non fanno altro che peggiorare il suo stato. La donna deve affrontare nuove tensioni quando dalla scuola le telefonano per comunicarle che Doruk si è allontanato e perso tra la folla del mercato. Il ragazzino – dopo aver visto con la madre un volantino nel quale si chiedeva aiuto per ritrovare un cane smarrito – si era recato a cercarlo facendo perdere le sue tracce.

Bahar si precipita a scuola, e lì trova Hatice. Insieme si mettono alla ricerca del ragazzino, e improvvisamente Bahar si ricorda che un fatto simile era accaduto anche in passato con Nisan, e che la faccenda si era conclusa grazie a un’intuizione di Sarp, che riuscì a ritrovarla cantando la sua canzoncina preferita. Mentre le ricerche proseguono senza sosta ma non riescono a dare gli esiti sperati, Bahar si dispera ma Hatice decide di intonare la canzone preferita da Doruk.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Lo stratagemma di Hatice sembra dare i suoi frutti, visto che le persone intorno a loro la seguono e iniziano a cantare, ma soprattutto quelle note vengono udite da Doruk. Il ragazzino, che nel frattempo è stato ritrovato da un poliziotto, corre verso la madre e la abbraccia. Madre e figlio si recano insieme a casa della proprietaria del cane, dove scoprono che l’animale non è ancora stato ritrovato.

Nel frattempo Jale si trova nel suo studio in ospedale, e riceve un mazzo di fiori da Sinan, accompagnato da un biglietto sul quale è scritta una romantica dichiarazione d’amore.

La forza di una donna, spoiler

Sirin intanto è molto preoccupata al pensiero che Enver possa aver trovato il suo numero sul telefono di Sarp.

Pronta a tutto pur di evitare che la verità venga a galla, si rivolge a Hatice. Quest’ultima scopre che il marito ha spedito il telefono a Bahar e si precipita al laboratorio per tentare di recuperarlo prima che sia troppo tardi.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yeliz invita Bahar al ristorante, e cerca di convincerla a leggere i messaggi contenuti nel telefono di Sarp. Lei rifiuta e quando rientra a casa si perde tra i ricordi riguardando vecchie foto del marito con Nisan e Doruk. Tra quegli scatti ce n’è uno che cattura la sua attenzione. si tratta di una foto scattata nella bottega di Bahtiyar il giorno della sua presunta morte. Quest’ultimo è un vecchio amico di Sarp, e Bahar decide di andare a trovarlo. Lui le consegna una lettera lasciata lì molto tempo prima da Sarp, nella quale le svelava le sue origini ed esprimeva il desiderio di farla ricongiungere con sua madre Hatice.

Nel frattempo Enver – convinto che Sirin non abbia detto tutta la verità su Sarp – si confida con Hatice. Quest’ultima invita la figlia a essere più cauta con il padre, per evitare che lui scopra la verità. Bahar intanto decide di seguire il consiglio di Yeliz e legge i messaggi sul telefonino di Sarp, ma quello che apprende la sconvolge.