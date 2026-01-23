Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 24 al 30 gennaio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 30 gennaio

Bahar, Hatice, Sarp e Arif rimangono coinvolti in un brutto incidente stradale, mentre si stanno dirigendo in ospedale dopo un malore che ha colpito la protagonista. Arif – che si trova alla guida – rimane quasi illeso, mentre per gli altri tre si rende necessario il trasporto in ospedale.

Enver – informato dell’incidente dalla polizia – ha un malore. Quando si riprende corre in ospedale a bordo di un taxi. Appena giunto lì, i medici sono costretti a sedarlo per calmare il suo evidente stato di agitazione.

Ceyda disperata nelle prossime puntate La forza di una donna

Ceyda si è offerta di badare ai piccoli Nisan e Doruk mentre tutti portano Bahar in ospedale, ma mentre fa la baby sitter ai figli dell’amica riceve una telefonata da Emre: l’uomo le dice di aver perso di vista Arda!

Dove sarà finito suo figlio? In preda a una forte agitazione la donna affida i figli di Bahar a una vicina e si precipita alla stazione di servizio dove si trovava suo figlio quando è scomparso. Ceyda non può sapere che il bambino si è nascosto sul retro di un camion.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Anche Sirin viene informata dell’incidente e corre in ospedale. Una volta arrivata la ragazza chiede solo notizie della madre. Mentre Bahar, Hatice e Sarp rischiano la vita in sala operatoria, lei aggredisce Arif gridandogli che lo ritiene responsabile di quanto accaduto.

Per calmarla, Jale le dice che suo padre rischia l’infarto. Poco dopo – su richiesta dello stesso Enver – Sirin lascia l’ospedale per recarsi a casa a prendersi cura dei nipoti.

Anche Yusuf viene informato dell’incidente da Kesmet, e si reca in ospedale per avere notizie del figlio. Per Arif le cose si mettono male: un testimone dice di averlo visto passare con il rosso!

Intanto Ceyda continua a cercare disperatamente Arda, che però viene notato dall’autista del camion solo quando quest’ultimo arriva a destinazione. L’uomo non può rivolgersi alla polizia a causa del carico trasportato, e abbandona il bambino in un campo di girasoli, dove viene finalmente ritrovato da sua madre.

L’intervento a Sarp e Hatice termina con successo, e i due vengono trasferiti in terapia intensiva.