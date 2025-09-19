Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 26 settembre? Riflettori puntati su Sirin e Bahar, protagoniste dell’intervento di trapianto di midollo osseo che dovrebbe ridare speranza a quest’ultima. Occhio anche a Doruk, che dirà di aver visto il padre in sogno. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 26 settembre

Sirin giunge in ospedale accompagnata da Sarp per sottoporsi all’espianto di midollo, mentre Bahar, profondamente commossa, la ringrazia con sincera gratitudine e le lacrime agli occhi.

Da una certa distanza, Sarp ascolta le loro parole, ma per non turbare ulteriormente Bahar decide di tornare da Piril. La notizia del trapianto si diffonde rapidamente, portando a tutti gioia e speranza di una possibile guarigione.

Doruk vede Sarp nelle prossime puntate La forza di una donna

Nel frattempo, Doruk racconta di aver visto suo padre in sogno, mentre Nisan è certa che si trattasse di una visita reale.

La curiosità di Enver su dove abbia trascorso il tempo Sirin viene smorzata da Hatice, timorosa che domande e pressioni possano allontanare nuovamente la figlia.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Suat incarica Munir di ottenere informazioni su Nezir da Yesim. L’uomo incontra Yesim, ma le sue rivelazioni gli sembrano vaghe, così decide di non saldare il debito finché non otterrà notizie più concrete. Tuttavia, Yesim riesce a sbirciare un messaggio sul cellulare di Munir, che menziona una misteriosa casa sul lago; senza perdere tempo, riferisce subito il dettaglio a Nezir, che ne rimane profondamente colpito.

Bahar, pronta per il trapianto, viene scossa da alcune verità dolorose emerse in un confronto con Sirin. Hatice, insospettita dai soldi e dagli abiti costosi trovati da Enver, mette la figlia alle strette: Sirin confessa di avere un nuovo fidanzato che si prende cura di lei.

Sarp è determinato a vedere Bahar e si reca in ospedale, ma qui trova ad attenderlo Ceyda.

Cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Gli uomini di Nezir si avvicinano pericolosamente alla casa dove vivono Sarp e Piril. Quando Sarp arriva alla casa sul lago, scopre che le guardie del corpo sono state uccise e, non trovando nessuno, teme che Piril e i bambini siano stati rapiti da Azmi. In realtà, Piril è riuscita a fuggire con i figli, dirigendosi da Sirin.

In ospedale, Bahar viene sorpresa da Ceyda mentre chiama Arif di nascosto; con la sua schiettezza, l’amica le fa capire che Arif è la persona giusta per lei. Poco dopo, Piril si presenta da Enver e Hatice e rivela una verità sconvolgente: Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. Enver, colpito dall’ennesima delusione legata alla figlia, accusa un malore.

Bahar si prepara a tornare a casa, circondata dall’attesa emozionata dei suoi bambini e dei suoi cari, impazienti di riabbracciarla. Enver vorrebbe rivelarle che Sarp è vivo, ma Arif, deciso a sposarla, si oppone fermamente. Piril rientra a casa da Sarp e apprende la drammatica notizia riguardo la casa sul lago.

Finalmente Bahar fa ritorno a casa. Nisan è pronta a raccontarle la verità su Sarp, ma Hatice ed Enver la convincono a rimandare, per permettere a Bahar di recuperare dopo l’operazione. Yusuf cerca di persuadere Arif che Bahar e gli altri lo abbiano solo sfruttato, ma Arif lo contraddice, rivelando di aver donato a Bahar l’anello appartenuto a sua madre.