Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 21 al 27 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 27 febbraio

Nei prossimi episodi La forza di una donna Enver è costretto a fare i conti con un dolore che sembra non lasciargli tregua: la morte della moglie Hatice ha davvero distrutto l’uomo, portandolo ad avere visioni che potrebbero costargli davvero molto care.

Proprio durante una di queste “apparizioni” della moglie morta, immagina di trovarsi con lei a una cena a lume di candela, e finisce per dare accidentalmente fuoco alla casa. Questo evento lo mette in serio pericolo, ma fortunatamente l’uomo viene salvato in extremis, lasciandogli però addosso la terribile sensazione di aver perso proprio tutto.

Enver è costretto a trasferirsi con Sirin temporaneamente da Bahar.

Il rifiuto di Emre nelle prossime puntate La forza di una donna

Nel frattempo una telefonata della sorella costringe Ceyda a programmare in fretta un viaggio. La situazione urgente le impone di organizzare subito una trasferta nel suo Paese, e la donna decide di chiedere sostegno a Emre.

Il suo rifiuto a sostenerla la coglie di sorpresa, ma l’uomo ha appena scoperto qualcosa che lo spinge a negare alla Karataş il suo aiuto.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La convivenza con Sirin è tutt’altro che serena per Bahar. Approfittando di un momento in cui è sola con Doruk e Nisan, la sorella della protagonista svela loro una verità terribile: Arif è il responsabile della morte di Hatice e del loro padre Sarp!

I due bambini rimangono sconvolti da quanto appena scoperto, e finiscono per prendersela con lui. Intanto Ceyda è ammalata, e Bahar si offre di sostituirla al lavoro a casa di Fazilet. La scrittrice, dopo averla conosciuta, mostra grande interesse per la storia di Bahar. Le sue vicende saranno fonte di ispirazione per un suo nuovo romanzo?

Ceyda decide poi di sottoporre Arda a un nuovo test del DNA, per sapere finalmente se Emre è davvero il padre. Enver, che si è temporaneamente trasferito nell’appartamento in cui viveva Sarp, trova un reggiseno e ne parla con Ceyda. Lei intuisce a chi possa appartenere. Quando rivela tutto a Bahar, quest’ultima si infuria e se la prende con Yusuf.