Nuovi colpi di scena ci attendono nella quattordicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre? Riflettori puntati su Ceyda, che mostrerà un comportamento alquanto strano. Cosa nasconde la donna? Scopriamo insieme le trame settimanali.

Kadin – La forza di una donna, trame al 17 ottobre

Sarp con Enver e Hatice affinché consegnino a Bahar il denaro che lui ha inviato, ma Enver si rifiuta di farlo.

Nel frattempo Ceyda inizia a comportarsi in modo strano: la donna non trova il coraggio di raccontare a Yeliz quello che è accaduto a casa di Jale. Quest’ultimo intanto, scopre da Bora che è stato lui a mettere Tombo nella borsa di Ceyda.

Yeliz è determinata a chiarire la questione, e si reca davanti alla scuola di Doruk e Nisan sperando di incontrare Ceyda. Quel giorno però, è Bahar ad accompagnare i bambini.

Bahar interroga Sirin nelle prossime puntate La forza di una donna

Bahar è sempre più determinata a scoprire dove si trovi Sarp, e cerca di parlare con Sirin. Si reca così a casa di Hatice ed Enver ed esasperata dal silenzio della sorellastra perde la pazienza.

In seguito decide di seguirla per scoprire chi sia davvero il “misterioso fidanzato” di cui Sirin si vanta tanto.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ceyda vuole vendicarsi di Jale per il modo in cui l’ha trattata.

Suat accompagna Şirin da Piril, per convincere quest’ultima che la ragazza può rivelarsi utile per il loro piano di riuscire ad allontanare Bahar dalla vita di Sarp. I tre elaborano un piano per evitare che Sarp torni con Bahar.

Jale fissa un appuntamento tra Bahar e una sua amica pedagogista, sperando che questa possa aiutare la donna a gestire le difficoltà dei bambini nell’accettare l’assenza del padre.

Enver pensa che i soldi trovati in casa provengano dalla sua liquidazione e non esita a spenderli, mentre Hatice si sente in colpa. Quando si accorge che il denaro che le aveva dato Sarp è sparito, la donna chiede a Sirin, che però afferma di non saperne niente. Hatice è sconvolta, e si chiude in camera sua a piangere.

Il marito nota la sua tristezza e le chiede spiegazioni, e lei dice che il suo malessere è legato alle tensioni familiari. A quel punto Enver pensa che tutto dipenda dalla situazione venutasi a creare con Sirin, e decide di riconciliarsi con lei per far stare meglio Hatice.

Piril prova a riavvicinarsi a Sarp, usando i gemelli come pretesto per trascorrere più tempo insieme. Suat e la figlia sono convinti che questo possa davvero bastare a tenerlo lontano da Bahar, ma quest’ultima riceve un sms dall’ex marito con il quale lui le chiede di incontrarsi.