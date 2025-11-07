Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 10 al 14 novembre? Al centro delle trame troveremo Azmi, costretto ad affrontare le conseguenze del fallimento del piano di Nezir per rapire Bahar. Il suo capo vorrà mettere alla prova la sua fedeltà e gli farà una richiesta davvero terribile. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.
Kadin – La forza di una donna, trame al 14 novembre
Il piano di Nezir per rapire Bahar è fallito, e mentre Piril confessa a Sarp di aver avuto notizia di quanto stava per accadere da Münir, Azmi si ritrova a dover affrontare una durissima prova. Era proprio lui infatti a capo dell’operazione che avrebbe dovuto portare gli uomini di Nezir a sequestrare Bahar e i figli (e che è invece costata la vita alla povera Yeliz), e il suo capo ritiene di doverlo mettere alla prova per testare la sua fedeltà.
Quello che Nezir chiede ad Azmi nel corso dei prossimi episodi La forza di una donna è veramente qualcosa di tremendo: per salvarsi, l’uomo deve uccidere suo fratello Münir!
Ceyda distrutta nelle prossime puntate La forza di una donna
Tutte le donne del quartiere si recano a casa di Ceyda per commemorare la povera Yeliz, e non possono fare a meno di preoccuparsi per le condizioni dela padrona di casa. Ceyda è completamente sprofondata nel dolore e sembra incapace di reagire, tanto che Hatice, Enved e Jale iniziano a temere che possa arrivare a compiere un gesto estremo.
Nella mente di Ceyda riaffiorano ricordi che la portano a ripensare al fatto che Kamil aveva sospettato che Yeliz potesse essere una truffatrice, e decide di vendicarsi.
Nel frattempo nella baita in montagna Nisan osserva incredula sullo schermo della televisione l’immagine di Yeliz. Il programma non ha audio, e lei non riesce a comprendere il motivo per cui la foto della donna sia stata mostrata sullo schermo, ma informa Bahar che decide di telefonare all’amica per assicurarsi che tutto vada bene. Sarp la dissuade dal farlo, affermando che gli uomini di Nezir potrebbe rintracciarli attraverso il segnale del telefonino.
La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
Doruk è al settimo cielo per aver ritrovato suo padre, e decide di dormire nella stanza in cui riposa anche Piril. Nel cuore della notte, vede la donna uscire dalla camera e la segue, assistendo così a una telefonata tra lei e Münir. Anche Bahar non riesce a prendere sonno e scende in salotto, dove incontra Piril. Tra le due donne c’è un nuovo confronto chiarificatore.
Il giorno seguente Sarp, Nisan e Doruk rimangono coinvolti in un incidente d’auto: due ragazzi alla guida delle vetture dei loro genitori sono impegnati in una gara d’automobili, e finiscono per tamponare il mezzo di Sarp.
Qualcosa potrebbe spingere finalmente Ceyda a reagire: l’occasione arriva quando Emre si presenta a casa sua e le offre un lavoro. L’uomo ha una proposta d’impiego anche per Hatice.
Tra Piril e Sarp i rapporti si fanno ogni giorno più tesi, finché lui non decide di confessarle apertamente ciò che prova per Bahar.