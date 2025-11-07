Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 10 al 14 novembre? Al centro delle trame troveremo Azmi, costretto ad affrontare le conseguenze del fallimento del piano di Nezir per rapire Bahar. Il suo capo vorrà mettere alla prova la sua fedeltà e gli farà una richiesta davvero terribile. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 14 novembre

Il piano di Nezir per rapire Bahar è fallito, e mentre Piril confessa a Sarp di aver avuto notizia di quanto stava per accadere da Münir, Azmi si ritrova a dover affrontare una durissima prova. Era proprio lui infatti a capo dell’operazione che avrebbe dovuto portare gli uomini di Nezir a sequestrare Bahar e i figli (e che è invece costata la vita alla povera Yeliz), e il suo capo ritiene di doverlo mettere alla prova per testare la sua fedeltà.

Quello che Nezir chiede ad Azmi nel corso dei prossimi episodi La forza di una donna è veramente qualcosa di tremendo: per salvarsi, l’uomo deve uccidere suo fratello Münir!

Ceyda distrutta nelle prossime puntate La forza di una donna

Tutte le donne del quartiere si recano a casa di Ceyda per commemorare la povera Yeliz, e non possono fare a meno di preoccuparsi per le condizioni dela padrona di casa. Ceyda è completamente sprofondata nel dolore e sembra incapace di reagire, tanto che Hatice, Enved e Jale iniziano a temere che possa arrivare a compiere un gesto estremo.