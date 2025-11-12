Ieri sera, 11 novembre, Roma ha ospitato il Charity Gala Dinner della Croce Rossa Italiana, una serata all’insegna della solidarietà e della lotta contro la violenza di genere. Durante l’evento, la CRI ha conferito a Mediaset la Medaglia di Benemerenza di 1ª Classe, un prestigioso riconoscimento consegnato motu proprio dal Presidente Rosario Maria Gianluca Valastro. Si tratta di un premio che valorizza il lungo e costante impegno solidale del gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi, da anni al fianco della Croce Rossa in numerose iniziative di carattere sociale.

Mediaset premiata dalla Croce Rossa: un riconoscimento per la comunicazione al servizio della solidarietà

Nel motivare il riconoscimento, la Croce Rossa Italiana ha sottolineato come la collaborazione con Mediaset rappresenti un esempio virtuoso di come la comunicazione possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà concreta.

Nel tempo, il gruppo televisivo ha sostenuto numerosi progetti volti ad aiutare i più deboli, promuovere stili di vita sani tra i giovani e supportare le comunità colpite da emergenze. L’attenzione ai temi sociali e la sensibilità verso le necessità del Paese hanno reso l’impegno di Mediaset un modello riconosciuto anche a livello istituzionale.

Una serata dedicata alla solidarietà

Il Charity Gala Dinner della Croce Rossa è stato anche un momento di incontro tra istituzioni, mondo della comunicazione e rappresentanti della società civile, uniti dal desiderio di rafforzare il valore della solidarietà e dell’inclusione.

Con la consegna della Medaglia di Benemerenza a Mediaset, la Croce Rossa Italiana ha voluto rendere omaggio a un percorso fatto di impegno, responsabilità e comunicazione etica, confermando il ruolo fondamentale dei media nel diffondere messaggi positivi e nel contribuire, ogni giorno, a costruire una società più attenta e solidale.