La coppia quasi perfetta su Netflix: trama e cast della serie tv

Basato sul romanzo dell’autore inglese John Marrs intitolato “The One“, La Coppia Quasi Perfetta è incentrata sui buoni propositi di un’azienda di tecnologia che ha sviluppato un software permette alle persone di identificare la propria anima gemella attraverso un semplice test del DNA. Creata e scritta dal creatore di Misfits, Howard Overman, la serie era inizialmente prevista per ottobre, poi lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha cambiato i piani della produzione. Composta da otto episodi, La coppia quasi perfetta è disponibile su Netflix dal 12 marzo.

La coppia quasi perfetta: la trama della serie tv

Rebecca è l’ambiziosa e impulsiva CEO fondatrice di MatchDNA, un’azienda di tecnologia che ha messo a punto un progetto del tutto innovativo: attraverso un test del DNA, le persone possono trovare con molta facilità il partner perfetto. Ciò permetterebbe la fine di molte relazioni e matrimoni non duraturi, consentendo a chiunque una via più semplice per arrivare alla felicità ed eliminando rapporti extra-coniugali. Ma può questo meccanismo funzionare? In altre parole, la coppia perfetta esiste veramente?

La coppia quasi perfetta: il cast e i personaggi della serie Netflix

Nel cast principale della serie tv, Hannah Ware (The First) che interpreta Rebecca, la CEO e fondatrice dell’azienda MatchDNA; Dimitri Leonidas (Riviera) è James, il migliore amico di Rebecca e co-fondatore di MatchDNA, che ha dovuto lasciare improvvisamente; e Amir El-Masry (Industry) ricopre il ruolo di un altro amico di Rebecca, Ben, che nutre dei sentimenti più profondi per il CEO della tecnologia.

Il cast si compone anche di: Wilf Scolding (Game of Thrones) nella parte di Ethan, il fidanzato di Rebecca; Zöe Tapper (Liar) è la detective Kate; Stephen Campbell Moore (War of the Worlds) interpreta Damian, un investitore di MatchDNA; Lois Chimimba (Holby City) è Hannah, cliente spaventata all’idea che MatchDNA le porterà via il marito; Diarmaid Murtagh (Vikings) è Connor, a capo della sicurezza dell’azienda; Eric Kofi-Abrefa (Harlots) è Mark, giornalista e marito di Hannah; Pallavi Sharda (Retrograde) è Megan, una carismatica nuova conoscente di Hannah; e Gregg Chillin (A Discovery of Witches) interpreta il ruolo del detective sergente Nick.