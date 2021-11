Soundcheck, questo è il titolo scelto per presentare al pubblico e al mercato discografico i primi brani degli allievi di Amici 21. Il disco sarà disponibile fisicamente dal 19 novembre ma il pre-order è già attivo su tutte le piattaforme digitali.

Soundcheck: i 17 nuovi brani dei ragazzi e delle ragazze di Amici 21

Sono 17 le canzoni dei ragazzi e delle ragazze di Amici di Maria de Filippi. Alcuni ne hanno due, altri uno ma ciò che conta è l’orgoglio di vedere, per la prima volta, il proprio nome e il proprio lavoro su di un disco. La compilation prevede due edizioni limitate: la prima su Amazon con le copie autografate dagli alunni della scuola mentre la seconda versione, aggiunge la possibilità di ricevere la felpa iconica di Amici oltre agli autografi.

É ancora troppo presto per dire chi vincerà questa edizione poichè manca ancora un pò per il tanto atteso serale del talent show di Canale 5 eppure tra i banchi di canto e di ballo sono seduti giovani artisti che arriveranno in fondo. Sicuramente, dalla compilation Soundcheck di Amici21 i ragazzi più seguiti dai fan sui social sono Luigi Strangis, Alex W, Albe e LDA.

Amici21: i più seguiti sono Luigi Strangis, Alex W, LDA e Albe

Se nella prima tornata di inediti svettavano Sogni al Cielo di Alex W e Quello che fa male di LDA, in questa seconda il vero protagonista è Luigi Strangis che con la sua canzone Muro è ai vertici della classifica dei singoli di iTunes. In effetti, il pezzo prodotto da Michele Canova resta impresso e la presenza vocale e scenica del ragazzo calabrese ha reso il pezzo ancora più forte.

La classe di Amici 21 è composta da 16 allievi/e ma di questi 6, sono i cantanti e 4, le cantanti di quest’anno. Alcuni di loro sono esplosi immediatamente, altri stanno prendendosi il loro spazio pian piano eppure si dimostrano essere, quasi tutti, credibili. Alcune personalità spiccano sulle altre ancora poco a fuoco ma ciò non ha impedito loro di essere parte del disco annuale di Amici di Maria De Filippi. Come primo traguardo, non possono affatto lamentarsi.

Di seguito, la tracklist intera di Amici-Soundcheck: