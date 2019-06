Kit Harington, il Jon Snow de Il Trono di Spade, è stato ricoverato in una

clinica riabilitativa a causa del forte stress e di consumo di alcool. Una notizia che ha sconvolto e preoccupato i tantissimi fan dell’attore britannico che, stando ad alcune voci, non sarebbe riuscito a gestire l’enorme popolarità arrivata con il suo ruolo nella serie fantasy.

Kit Harington e la depressione: “Non è stato il più bel periodo della mia vita”

L’attore britannico, star indiscussa de Il Trono di Spade, ha confessato dalla pagine di Variety della grande difficoltà nel gestire il successo e la grande popolarità. Inutile negarlo, il ruolo di Jon Snow gli ha cambiato la vita, ma l’attore non era affatto preparato a tutto questo. Il successo e la fama l’hanno spinto a cadere nel vortice della depressione: “Non è stato certo il più bel periodo della mia vita” ha rivelato l’attore che improvvisamente invece di sentirsi fortunato, si è sentito perso.

“Avrei dovuto sentirmi fortunato ma, in realtà, mi sentivo solo più vulnerabile. E’ stato un periodo della mia vita un pò traballante, di quelli che vivono tutte le persone attorno ai vent’anni”

ha raccontato la star di Game of Thrones. Il momento peggiore è arrivato quando si è reso conto che il personaggio di Jon Snow era diventato il focus di tutta la serie. “Il mio momento più duro l’ho vissuto quando Jon è diventato quasi irrinunciabile per la serie, con la sua morte e il suo ritorno” ha rivelato l’attore sottolineando: “Non mi è piaciuto che tutto lo show, ad un certo punto, si sia retto tutto sulle spalle di Jon. “Questo ha acuito il mio problema: proprio perchè le cose riguardavano Jon, mi sono sentito l’anello debole”.

Kit Harington in rehab: “la fine del Trono di Spade è stata davvero dura”

Un periodo non facile per Kit Harington che, dopo l’ottava e finale stagione de Il Trono di Spade, ha deciso di ricoverarsi in una clinica riabilitativa per motivi di stress e utilizzo di alcool. La fine di Game Of Thrones ha scosso così tanto l’attore al punto da spingerlo a ritirarsi in rehab presso una struttura da 120.000 dollari al mese.

A rivelare la notizia è il sito TMZ, a cui ha fatto eco il New York Post scrivendo: “”L’attore britannico è stato sottoposto a un aiuto psicologico, praticando meditazione consapevole e terapia comportamentale cognitiva per combattere lo stress e gestire le emozioni negative, presso una struttura da oltre 120.000 dollari al mese”.

Il manager dell’attore ha confermato il momento down di Kit, che ha deciso di trascorrere un pò di tempo in un centro benessere per superare alcuni problemi personali. Il New York Post è riuscito anche ad uno degli amici di Kit che avrebbe rivelato:

la fine del Trono di Spade è stata davvero dura da affrontare per lui. Ha veramente realizzato che si trattava della fine di un qualcosa a cui aveva lavorato duramente per anni. E quindi si è ritrovato a chiedersi che cosa avrebbe fatto da ora in poi. Adesso si trova in clinica a causa dello stress, dell’abuso di alcol, e per un esaurimento. Sua moglie Rose (l’attrice Rose Leslie, conosciuta proprio sul set del Trono di Spade) lo sta supportando. Chiunque sia vicino a lui vuole che riposi, ora come ora ha bisogno di tranquillità.