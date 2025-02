Spiacevole imprevisto per i Modà a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. Durante le prove a cui abbiamo assistito oggi – lunedì 10 febbraio 2025 – Kekko Silvestre si sarebbe infortunato, riportando – secondo le prime indiscrezioni – una frattura a una costola. Sul posto è subito intervenuto Carlo Conti (anche lui presente alle prove assieme a Gerry Scotti) per supportare il cantante, tornato sul palco dell’Ariston dopo un lungo periodo di assenza dalle scene. Un incidente che si aggiunge a quello di Francesca Michielin, costretta nei giorni scorsi a indossare un tutore.

*** rovinosa caduta dalle scale

per #kekko dei #moda’ il tutto durante le prove . Forse una costola incrinata. #Sanremo2025 citare la fonte . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 10, 2025

Sanremo 2025: Kekko Silvestre dei Modà cade durante le prove

L’artista 46enne sarebbe scivolato nel backstage, riportando un forte dolore alle costole. Nonostante l’incidente, Kekko ha scelto di proseguire con le prove generali, ma la sofferenza era evidente a chiunque fosse presente. Silvestre avrebbe manifestato chiari segnali di dolore, suscitando immediata preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Come sta Kekko Silvestre dei Modà?

Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma secondo quanto apprendiamo dai nostri giornalisti presenti in quel di Sanremo, sembra che l’infortunio non sia grave al punto da compromettere la partecipazione della band al Festival di Sanremo. Ricordiamo che questo è il secondo incidente occorso a un artista in gara quest’anno, dopo la caduta di Francesca Michielin, che ha riportato una lesione alla gamba.