Una nuova, sconvolgente verità arriverà nei prossimi episodi della soap La forza di una donna. Nel corso dei prossimi episodi infatti, Bahar scoprirà che Hatice non è la sua vera madre biologica. Questa sconcertante scoperta innescherà nuove dinamiche che non faranno che aumentare le tensioni con la sorellastra Sirin.

Anticipazioni turche La forza di una donna: i sospetti di Jale

La storyline prenderà il via nel momento in cui le condizioni di salute di Bahar Cesmeli peggioreranno notevolmente, portando la dottoressa Jale a ricoverarla in attesa del trapianto di midollo osseo.

Inizierà così la ricerca di un donatore compatibile e – come sempre accade – i primi “candidati” saranno Hatice ed Enver. Nessuno dei due però risulterà idoneo, e la cosa insospettirà la dottoressa Jale, che chiederà loro spiegazioni.

A questo punto arriverà una verità mai neppure lontanamente immaginata: non solo Enver non è il padre di Bahar, ma scopriremo che neppure Hatice sarà la sua vera madre biologica. Proprio durante una conversazione con la dottoressa, la signore Cesmeli confesserà di aver cresciuto Bahar dopo la morte della mamma avvenuta durante il parto. Hatice affermerà di aver poi affidato la bambina al padre, per potersi rifare una vita con Enver, per poi reinserirla nella sua famiglia successivamente.

Ovviamente chiederà a Jale di mantenere la massima riservatezza sulla notizia, ma qualcuno ascolterà la loro conversazione.

News La forza di una donna: Bahar scopre di non essere figlia di Hatice

Şirin origlierà dietro a una porta la conversazione tra Hatice e Jale, e nella sua mente scatterà subito un piano per infierire, ancora una volta, sulla sorellastra. Accecata dalla gelosia, non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di ferire Bahar, e correrà da lei gridandole che non è figlia di Hatice, ma di una donna sconosciuta morta di parto.

Bahar – già molto provata dalla malattia – subirà un duro colpo nell’apprendere tutto questo, e pretenderà delle risposte dalla donna che, per tutti questi anni, ha creduto fosse sua madre.

Al momento gli spoiler non rivelano ulteriori dettagli della conversazione tra Hatice e Bahar, ma possiamo anticiparvi che questa nuova storyline promette grandi colpi di scena. Se siete curiosi di scoprire qualcosa di più, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kadin.