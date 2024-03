Ben Affleck nel ruolo di Batman e Gal Gadot in quello di Wonder Woman, sono i protagonisti del fantasy sui supereroi Justice League, diretto da Zack Snyder nel 2017. Una pellicola piuttosto movimentata, che mescola con sapienza fantasia e azione e che va in onda su Italia Uno nella prima serata di Mercoledì 6 Marzo. Se amate il genere non perdetela e scoprite anche quali sono le curiosità più intrigati che la riguardano.

Justice League: la trama in breve e il cast

Dopo la scomparsa di Superman, il terribile Steppenwolf attacca la Terra con il suo esercito di parademoni. L’intenzione è quella di conquistarla e di rendere schiavo tutto il genere umano. Ma non ha fatto i conti con Wonder Woman e Batman, prontissimi a dare battaglia.

Oltre a Ben Affleck e Gal Gadot, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Henry Cavill, Amber Heard, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Connie Nielsen, Diane Lane, Kiersey Clemons, Billy Crudup, J.K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons e Jesse Eisenberg, molti dei quali interpreti popolarissimi anche presso il pubblico italiano.

Le principali curiosità sul film

Non perdetevi queste curiosità su Justice League: