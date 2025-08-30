Julia Roberts, con il suo immenso sorriso, fa il suo debutto alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice, che per la prima volta ha presentato un film (After the Hunt di Luca Guadagnino) ha incantato tutti con la sua classe, ironia e semplicità. Scopriamo insieme cosa ha detto in conferenza stampa e cosa indossava sul red carpet.

Julia Roberts a Venezia per presentare il film di Guadagnino

Julia Roberts arriva a Venezia per presentare After the Hunt. Il film conta nel cast Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloe Sevigny ed è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, che sarà nelle sale dal 16 ottobre 2025, affronta temi attuali e complessi come il metoo. La trama infatti vede l’attrice interpretare Alma, una docente di filosofia a Yale, con un matrimonio in crisi. Il suo collega e amico Henrik (interpretato da Andrew Garfield) viene però accusato di molestie sessuali da Maggie (Ayo Edebiri), l’allieva che Alma considera una sua pupilla.

Tante le domande poste in conferenza stampa all’attrice sul film che non ha mai perso il sorriso e con ironia ha risposto anche a quelle più scomode. Poi non poteva mancare un omaggio a Venezia che l’aveva vista circa 30 anni fa recitare insieme a Woody Allen:

“Ho lavorato a Venezia, ho avuto la fortuna di trascorrerci del tempo in passato, ed è un posto così straordinario, è uno dei luoghi più inspiegabili e magici che esista. Anche venendo qui stamattina mi dicevo: che fortuna essere qui, è come un sogno”.

Ed è lei, nella terza giornata della Mostra, la diva più attesa. Colei che con il suo sorriso ha riportato il sole in Laguna.

Gli outfit scelti dall’attrice

Ma cosa ha indossato Julia Roberts per la sua prima volta a Venezia? L’attrice si è presentata in conferenza stampa con un look casual: jeans, giacca sartoriale in lana blu, e camicia a righe crema giallo e marrone. Un outfit adatto all’incontro con i giornalisti mentre quello optato per il red carpet fa parte della prima collezione del nuovo direttore creativo di Versare, Dario Vitali.

Per realizzare l’abito, colore blu navy ma con con filo di seta nero, ci sono volute circa 300 ore di lavoro dato che è ricamato a mano. Completano il look, i capelli sciolti, smalto a tinta, un paio di décolleté e plateau di vernice nera e gioielli con diamanti e zaffiri. Un mix di eleganza e classe.