Jovanotti è finalmente tornato a casa dopo l’incidente in bici a Santo Domingo. Il cantautore, infatti, era rimasto bloccato nella Repubblica Domenicana con una serie di fratture impossibilitato a prendere l’aereo per rischio trombosi.

Jovanotti dopo l’incidente torna in Italia: come sta?

A distanza di settimane dall’incidente in bici, Lorenzo Jovanotti è riuscito finalmente a prendere un aereo dalla Repubblica Domenicana per tornare a casa in Italia. Dopo essere rimasto bloccato a Santo Domingo per una serie di fratture e il rischio trombosi, il cantautore ha pubblicato un video su Instagram per avvisare i fan del suo ritorno a casa. Sorridente e felice, Jova seduto su una sedia a rotella sventola il passaporto pronto a tornare in Italia a bordo di un Falcon 2000.

Dopo alcune fratture alla clavicola, bacino e femore in seguito allo scontro in bici con uno spartitraffico a centro strada a Santo Domingo, il cantante ha completato la prima fase di riabilitazione post-chirurgica nella Repubblica Domenicana. L’artista è atterrato all’aeroporto Ridolfi di Forlì e ha condiviso con tutto il suo pubblico la grande gioia di poter finalmente tornare a casa!

Jovanotti rischia di cadere di nuovo: il video postato sui social

Proprio a Forlì proseguirà la riabilitazione post intervento. Sui social ha pubblicato un video in cui si mostra felicissimo di essere riuscito a tornare a casa pronta a cominciare un lungo percorso di riabilitazione indispensabile per poter tornare a cantare su di un palcoscenico. “Eccomi qua, sono arrivato dal guru della riabilitazione Fabrizio Borra” dice Lorenzo in sedia a rotelle. Ma poco dopo ecco un altro imprevisto per il cantante che rischia di cadere di nuovo. “Attento oh, occhio” dice a Borra che spinge la carrozzina, e aggiunge scherzando: “ecco facciamoci male. Aggiungiamo fratture dai, una in più“.

Intanto proprio Jovanotti ha aggiornato i fan e gli amici sulle sue condizioni di salute postando una foto in compagnia di Gianni Morandi. Il cantautore di Monghidoro ha fatto visita al suo amico poco prima della partenza del suo tour estivo. Immancabile la foto di rito con Jova che ha scritto: “sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, @morandi_official ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta!”.