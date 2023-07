Jovanotti è riapparso sui social su una sedia a rotella dopo l’incidente in bicicletta. Il cantautore si è sottoposto ad una delicatissima operazione a Santo Domingo e ha voluto aggiornare i fan con un video pubblicato su TikTok.

Jovanotti e l’incidente in bicicletta: “sono a rischio trombosi”

Un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo ha causato la frattura della clavicola e del femore a Jovanotti. Il cantante si è sottoposto ad un delicato intervento a Santo Domingo che è riuscito, ma la strada per la ripresa è ancora lunga. “L’intervento andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magico. Grazie!” – è stato il primo messaggio social che il cantante ha voluto condividere con i fan per rassicurarli sulle condizioni di salute. Il cantante, con tanto di fasciatura al petto, ha ringraziato i tantissimi fan per l’affetto dimostrato, ma ha anche precisato che non potrà rientrare in Italia.

“Dopo un’operazione così importante non posso salire su un aereo, rischierei una trombosi” – ha rivelato l’artista che seduto su una sedia a rotelle ha precisato – “ora sto seduto un’oretta, poi piano piano cominciamo a fare un po’ di movimenti“.

Jovanotti non rientra in Italia: “ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo

Il post incidente di Jovanotti a Santo Domingo è ancora lungo. Proprio il cantante con un video messaggio pubblicato su TikTok ha rivelato che non può ancora rientrare a casa in Italia. “Ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di tempo” – ha raccontato Lorenzo che trascorrerà il mese di agosto con il fisioterapista Fabrizio Borra.

“Agosto lo passerò da lui. Appena sarò in grado di prendere un volo tornerò in Italia. Dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, c’è bisogno di tempo. Bisogna ristabilire la circolazione sanguigna senza rischi. Poi si va avanti. Non so quanto tempo ci vorrà, ci vorrà quello che ci vorrà: io ce la metto tutta, ma torneremo a ballare, ci torniamo a vedere. Una pedalata alla volta, che botta ragazzi mamma mia! Buona estate, vi mando un abbraccio, dovunque voi siate” – le parole dell’artista a cui auguriamo una pronta guarigione.