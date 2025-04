Il Grande Fratello è finito ma la passione del pubblico per i protagonisti di questa edizione non accenna a diminuire. A sorpresa a trionfare è stata Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa che ha battuto in finale la favorita Helena Prestes. Per lei il percorso nella Casa non è stato sempre facile. A un certo punto, ha deciso di abbandonare la Casa, ma poi Grande Fratello, attraverso il pubblico, le ha dato la possibilità di rientrare in gioco. Da quel momento, il suo atteggiamento è cambiato tanto che con Helena Prestes è nata anche una grande amicizia.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Jessica Morlacchi. La vincitrice del Grande Fratello ha parlato a ruota libera svelando anche cosa farà con il montepremi della sua avventura nel reality. Jessica ha poi parlato della storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e del suo rapporto con Helena Prestes.

Jessica Morlacchi, intervista esclusiva alla vincitrice del Grande Fratello

Jessica, sei la vincitrice del Grande Fratello. Ti saresti mai aspettata la vittoria? C’è stato un momento in cui hai capito che ce l’avresti fatta?

Sono emozionata e felicissima per la vittoria, non l’avrei mai immaginato. Ero convinta che vincesse Helena e non avevo messo in conto che avrei vinto io. Non l’ho mai capito che ce l’avrei fatta.

Con il montepremi cosa farai?

Ancora non lo so come lo userò. Per il momento sto pensando solo alla parte che andrà in beneficenza, aiuterò sicuramente i bambini e mi piacerebbe fare qualcosa anche per gli animali.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza e quanto pensi di aver dato tu al programma?

E’ stato un viaggio pazzesco dentro di me, mi ha lasciato tantissime emozioni, belle e anche meno belle. Non dimentichiamoci che dopo due mesi che sono entrata nella casa ho perso il mio cane, il mio grande amore Camillo e per me quella è stata una batosta pazzesca. Al programma penso di aver dato tutta me stessa, ho portato Jessica e spero che questo il pubblico l’abbia apprezzato e che si sia affezionato a me anche per questo.

Dopo aver abbandonato il Grande Fratello, il pubblico ti ha dato un’altra possibilità. Cosa ha capito di te, cosa ha visto?

Ad oggi non so ancora perché mi abbia dato una seconda possibilità. Non sapevo neanche se la meritassi davvero perché il fatto di abbandonare la casa è stato un gesto forte, istintivo. Forse il pubblico ha voluto credere in me fino alla fine.

Sei rientrata in casa con un altro spirito, c’è stato uno switch. Cosa è successo?

Sono rientrata nella casa come una persona che aveva discusso con Helena ma poi le cose cambiano. Quando si discute capita che ci si possa infuocare però poi pian piano tutto si va ad affievolire. Con Helena ci siamo tranquillizzate e anzi è nato un rapporto meraviglioso. Noi andavamo già d’accordo ma stando a contatto per sei mesi nella casa il nostro rapporto si è consolidato sempre di più.

Molti puntavano tutto su Helena Prestes. Alla fine siete amiche o nemiche?

Siamo assolutamente amiche, ci sentiamo tutti i giorni su Whatsapp e non abbiamo mai smesso di rimanere in contatto. A me sembra qualcosa di naturale che due persone che vivono nella stessa casa per sei mesi o diventano amiche oppure discutono. Evidentemente io e Helena eravamo compatibili perché ci sono state altre persone che hanno fatto questo percorso con me e che non sento tutti i giorni. Credo che sia anche un fattore caratteriale, noi ci siamo trovate, ci vogliamo bene e credo che sia qualcosa di assolutamente normale.

Tracciando un bilancio: qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

Il momento più bello del Grande Fratello sono state le esibizioni quando Enzo Paolo Turchi veniva ad insegnarci le coreografie. Quelli sono stati momenti belli, pieni di arte, in cui abbiamo fatto squadra. Il momento più complicato è stato quando ci sono state le discussioni, non è stato facile affrontarle. E poi quando è morto il mio cane Camillo sono andata fuori di testa. Ora che sono tornata a casa è stato difficile non trovare il mio piccoletto che girava per casa, sto ancora metabolizzando.

Errori pensi di averne commessi? C’è qualcosa che ti rimproveri, qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Sicuramente ho commesso degli errori. Purtroppo sono una persona molto istintiva, vorrei potermi controllare di più ma sono fatta così e ahimè sto cercando di migliorarmi ma nella vita non si può cambiare al 100% soprattutto a 37 anni. Spero piuttosto che gli errori che ho commesso siano perdonabili.

Prima di entrare al Grande Fratello avevi espresso il desiderio di trovare l’amore. Con Luca Calvani c’era un feeling particolare. Hai pensato che potesse nascere qualcosa tra voi? Pensi che con te abbia giocato?

Desideravo innamorarmi nella casa del Grande Fratello ma purtroppo non è successo. Avevo preso una cotta per Luca, lo ammetto e ho pensato che potesse nascere qualcosa ma poi ho realizzato che è un uomo che ha un compagno di cui è molto innamorato. Vivere la casa del Grande Fratello è come vivere dentro una bolla, le cose lì dentro sono tutte amplificate. Non credo che Luca abbia giocato con i miei sentimenti. Sicuramente poi ci siamo chiariti e abbiamo pensato alla nostra amicizia e ai momenti belli che abbiamo vissuto insieme.

Una cotta l’avevi presa anche per Luca Giglio. Yulia è stato un terzo incomodo tra voi?

Non ho preso una cotta per Giglio, ho iniziato un giorno a guardarlo con altri occhi. E’ sicuramente un ragazzo interessante ma anche molto giovane ed è strepitoso, meraviglioso e gli voglio tanto bene. Yulia non è stato un terzo incomodo, anzi sono felicissima del loro amore, sono stupendi.

Tra i concorrenti con chi hai legato di più? Chi invece è stato secondo te uno stratega, chi ha indossato una maschera?

I concorrenti che ho amato di più sono stati Maria Vittoria, Pamela e poi sul finale ho legato molto con Stefania. Chi è stato più stratega è stato sicuramente Lorenzo ma non ha mai negato lui stesso di essere un grande giocatore. Secondo me anche Amanda sul finale ha indossato un po’ una maschera ma dopotutto è un gioco e ognuno sceglie di giocare come vuole.

Shaila e Lorenzo: ti saresti mai aspettata il colpo di scena in finale? Sei rimasta sorpresa dalla decisione di Shaila di lasciare Lorenzo? Ricordo che più volte avevi messo in guardia Shaila.

Non mi aspettavo questo colpo di scena, sono rimasta molto sorpresa della decisione di Shaila perché prima di uscire dalla casa lei e Lorenzo si erano ritrovati. Avevo detto più volte a Shaila che secondo me questa storia non sarebbe potuta andare avanti per una questione caratteriale. Loro sono meravigliosi insieme ma litigano spesso, ci sono troppe incomprensioni. Non credo che tra loro sia finita al 100%. Credo che debbano parlare, chiarirsi e poi quello che sarà sarà.

Dopo questa esperienza come concorrente, ti piacerebbe fare l’opinionista?

Mi piacerebbe molto, sarebbe stupendo. Chissà magari Alfonso mi inviterà, non lo so ma sarebbe davvero divertente anche perché quando lo vivi in prima persona poi è anche più facile entrare nelle dinamiche.

Continuerai anche il tuo percorso nella musica? Sanremo è nei tuoi programmi?

Assolutamente sì, non vedo l’ora, sto già lavorando alle mie nuove canzoni. Lo scorso 24 gennaio è uscito il mio singolo “Ambaradam”. Cantare è la cosa che amo di più. Sanremo è nei miei programmi e non vedo l’ora.

Con Elodie vi siete sentite? Magari sarebbe bello vedervi insieme in un duetto.

Elodie mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo prima di entrare nella casa e spero di poterla risentire presto ma anche vederci perché io la adoro. E’ una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo. Sono tanto felice per lei. Fare un duetto con lei sarebbe un sogno. Io credo che i sogni si possono realizzare, tutto può essere. Due cugine che duettano…wow.

Ora che hai fatto il Grande Fratello, diresti sì ad altri reality?

I reality sono molto belli però il Grande Fratello è il reality del mio cuore, è qualcosa che ho sempre voluto fare. Mi hanno proposto anche altri reality in passato ma non ho accettato. Per il momento, ho coronato il mio sogno e va bene così. Ad altri reality non ci penso.