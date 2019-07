Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno attraversando un periodo di crisi. La notizia è stata annunciata dal settimanale Chi attraverso il profilo ufficiale Instagram. I due pare abbiano litigato durante la vacanza in Sicilia in compagni di amici. Sarà una crisi d’amore vera oppure una strategia per partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, la coppia è in crisi

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono conosciuti durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i due è nato subito l’amore e la loro relazione, nonostante lo scetticismo generale, è continuata anche lontani dalle terre honduregne. Il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembravano una coppia perfetta, fino alla crisi annunciata dal settimanale di Alfonso Signorini.

Jeremias e Soleil, in vacanza in Sicilia insieme ad alcuni amici, pare abbiano litigato e stiano attraversando un periodo di crisi. Ma sarà una crisi vera oppure solo un modo per ammiccare la produzione di Temptation Island Vip 2?

Jeremias e Soleil concorrenti di Temptation Island Vip 2?

Temptation Island Vip 2 si avvicina. Il reality show raddoppia anche quest’anno, proponendo la versione Nip (già record di ascolti) e la versione Vip in autunno (QUI LA DATA D’INIZIO). I nomi delle coppie partecipanti non sono ancora noti, ma la lista è già bella piena. Tra questi potrebbero esserci Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.

Essere in crisi è dei parametri principali per poter partecipare a Temptation Island Vip. La coppia nata in Honduras durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe strizzare gli occhi agli autori del programma di Maria De Filippi.

Nei prossimi mesi sapremo dirvi con certezza quali saranno i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island Vip. Solo il tempo dunque ci dirà se Jeremias e Soleil hanno orchestrato tutto per partecipare al reality show di Canale 5.