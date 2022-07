Fiori d’arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I Bennifer si sono sposati in gran segreto nella contea di Clark, nel Nevada, a Las Vegas. La cantante e attrice e l’attore Premio Oscar sono diventati marito e moglie per la gioia di milioni di fans.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il matrimonio dei Bennifer a Las Vegas

JLo e Ben Affleck si sono sposati. L’indiscrezione, trapelata sul sito americano Tmz.com, è stata poi confermata dalla coppia che ha deciso di pronunciare il lieto si con una cerimonia intima lontano dal clamore mediatico. Il matrimonio tra Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez è stato celebrato il 16 luglio 2022 nella famosa Little White Chapel, la piccola cappella bianca degli sposi, di Las Vegas. Per l’occasione entrambi hanno sfoggiato un completo di colore bianco: lei un abito bianco velo, lui un tuxedo bianco.

Da mesi si parlava di un possibile matrimonio dei Bennifer che, dopo un lungo periodo di allontanamento, si sono ritrovati innamorati più di prima. La conferma delle nozze è arrivato anche da una coppia vicina alla coppia che ha rivelato: “si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie“.

Jennifer Lopez e Ben Affleck “l’abbiamo fatto”: le nozze e la proposta di matrimonio

“L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza“. Con queste parole Jennifer Lopez, che si è firmata Jennifer Lynn Affleck con il nome del marito, ha confermato il matrimonio con l’attore Ben Affleck. Lo scorso 16 luglio la coppia si è sposata in gran segreto a Las Vegas nella Little White Chapel di Las Vegas.

Un matrimonio che arriva dopo una semplice, ma romantica proposta di nozze raccontato proprio da JLo: “sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo“. Un sogno che diventa realtà per la cantante di “On the Floor” che ha precisato: “come se il mio sogno più grande diventasse realtà. Mi ha colto alla sprovvista. L’ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo: sono rimasta senza parole, così lui mi ha chiesto se quel mio silenzio fosse un sì. E io gli ho risposto era certamente un sì“.

Questa volta nessun dietrofront per i Bennifer dopo il matrimonio saltato nel 2003. “Ho realizzato che stava accadendo di nuovo, dopo vent’anni” – ha detto la cantante che all’età di 53 anni si è sposata per la quarta volta. “Le lacrime scendevano sul mio viso, mi sentivo incredibilmente felice: in un tranquillo sabato sera casa, due persone si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore” – ha concluso JLo.

Che dire: auguri agli sposi!