Quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è una delle storie d’amore più chiacchierate di Hollywood. I due attori sono tornati insieme a distanza di 20 anni dalla loro prima e soprattutto turbolenta relazione amorosa. Quello che però sta facendo discutere nelle ultime ore, soprattutto in vista di un possibile imminente matrimonio tra i due, è una clausola prematrimoniale che stabilisce quanti rapporti intimi deve garantire settimanalmente l’aitante attore alla sua sposina. Una clausola voluta fortemente da Jennifer Lopez.

La storia di una clausola prematrimoniale voluta da Jennifer Lopez per stabilire quanti rapporti intimi il futuro marito Ben Afleck deve garantire settimanalmente alla sua futura sposa è sulla bocca di tutti. Da ore non si parla che di questo accordo prematrimoniale. Non è ancora certo se si tratta di una fake news o realtà ma, indubbiamente il presunto contratto prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa discutere. In particolare, in relazione alla ‘clausola del sesso’ fatta inserire nell’accordo dall’affascinante attrice.

La bellissima Jlo avrebbe chiesto al futuro marito un ‘impegno’ a fare l’amore quattro volte a settimana. La clausola, sarebbe stata inserita dall’attrice dopo essere rimasta scottata dalle continue infedeltà del precedente compagno, Alex Rodriguez con il quale era quasi convolata a nozze. Storia naufragata, pare, proprio per i tradimenti di lui.

Al momento non è stata ancora verificata l’esistenza reale di questa clausola e non è nota nemmeno la reazione di Ben Affleck, quando si è visto presentare una tale richiesta all’interno dell’accordo prematrimoniale. Sicuramente l’attore non avrà dubbi nel firmare il chiacchieratissimo accordo con la sua amata, il loro è un matrimonio che arriva dopo ben 20 lunghi anni di lontananza.