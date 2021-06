E’ ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme. La foto del bacio rubata a Malibu conferma così le indiscrezioni delle ultime ore che parlavamo di un ritorno dei Bennifer per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il bacio del 2021

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck, una delle coppie più amate di sempre che a distanza di quasi vent’anni dal loro amore stanno vivendo un ritorno di fiamma. Proprio così i Bennifer, come amano chiamarli i fan di mezzo mondo, sono tornati ad infiammare il mondo del gossip. Da giorni, infatti, non si parla d’altro: sono tornati insieme oppure no?

La conferma è arrivata in queste ore dopo che la testata Page Six ha pubblicato la foto di un bacio tra l’attore hollywoodiano e la star del Bronx. I due si sono scambiati un tenero bacio durante una romantica cena a Malibu, dove la cantante di “If you hade my love” ha festeggiato il 50esimo compleanno della sorella Linda.

Il video del bacio di JLo e Ben Affleck a Malibu:

BREAKING NEWS THAT WILL MOST DEFINITELY CHANGE YOUR LIFE: Ben Affleck and Jennifer Lopez kissing in Nobu Malibu. pic.twitter.com/MOrfwiYYgk — Def Noodles (@defnoodles) June 15, 2021

Bennifer, il ritorno di fiamma tra JLo e Ben Affleck è ufficiale

La foto del bacio, manco a dirlo, ha fatto immediatamente il giro del mondo. JLo e Ben Affleck non solo sono tornati insieme, ma stanno facendo le cose sul serio visto che la cantante l’ha invitato alla festa di compleanno della sorella presentandogli tutta la sua famiglia e i figli Max ed Emme, nati dal precedente matrimonio con Marc Anthony.

Una vera e propria favola, che questa volta potrebbe anche avere un lieto fine visto che in passato Ben e JLo hanno già vissuto una bellissima storia d’amore. Era il 2002 quando la coppia era pronta anche al grande passo del matrimonio, ma poi la relazione è finita mandando tutto all’aria. Entrambi si sono rifatti una vita: lui ha sposato la collega Jennifer Garner, mentre JLo si è unita al cantautore Marc Anthony. A diciannove anni di distanza però Cupido ha fatto nuovamente breccia nei loro cuori regalandoci il primo gossip dell’estate 2021.

I fan sono avvisati: il ritorno di fiamma dei Bennifer è oramai realtà!