Ivan Zazzaroni è tornato in Rai come ospite di Da noi… a ruota libera, il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini. Tra aneddoti e ricordi, il giornalista sportivo ha ripercorso la sua lunga esperienza televisiva, legata indissolubilmente a Ballando con le Stelle. E non ha dubbi: il merito del suo successo in tv è tutto di Milly Carlucci.

«Quando mi proposero di partecipare nel 2007 – ha ricordato – risposi: “Ma siete matti? Sono un giornalista!”. Io stesso suggerii a Milly: “Se vuoi faccio il giudice”, e lei accettò. Due anni dopo, però, fu lei a convincermi a scendere davvero in pista. Mi disse che nel Dancing with the Stars inglese i giornalisti funzionano benissimo. Aveva ragione: è stata una delle esperienze più belle della mia vita».

Il rapporto speciale con Milly Carlucci e il ruolo da “giudice cattivo”

Il legame tra Zazzaroni e la conduttrice è rimasto forte nel tempo. Un rapporto di stima e affetto reciproco che il giornalista racconta con un mix di gratitudine e ironia. Parlando del suo ruolo nel programma, ammette: «Prima di Selvaggia ero io il giudice cattivo».

Una fama consolidata anche da episodi rimasti nella memoria del pubblico, come lo storico “zero” dato ad Albertazzi: «Quando rimase fermo, gli diedi zero. Fu uno dei miei scivoloni più clamorosi. Mi travolsero di critiche: “Non puoi dare 0 al mito”. Ero io il duro della giuria. Ora ho fatto un passo indietro… e ci sta».

L’emozione per il messaggio di Italo Cucci

Nel corso della puntata, Zazzaroni ha ricevuto un videomessaggio a sorpresa da Italo Cucci, figura chiave della sua carriera giornalistica: «Lo volevo salvare da altre tentazioni… L’ho portato al Guerin Sportivo e l’ho mandato a Manchester per un’inchiesta sullo United. Lì volevano tenerselo!».

Visibilmente commosso, Zazzaroni ha risposto con parole piene di affetto: «Italo è come un padre. Il più grande direttore che abbia avuto. Mi disse: “Sei il figlio che avrei voluto avere”. È un legame che dura da una vita: ci sentiamo quasi ogni giorno».

L’incontro con Liliana Segre e un finale inatteso

A chiudere la sua ospitata, un aneddoto curioso che lo ha visto protagonista insieme alla senatrice Liliana Segre: «Io e mia moglie la riconosciamo e andiamo a salutarla. Lei mi guarda e dice: “Io vedo sempre Ballando!”. Ho preso un sacco di punti senza fare nulla. Un incontro divertente e inatteso».

Zazzaroni tra pista e redazione, sempre con la stessa passione

Con il suo stile diretto e sincero, Ivan Zazzaroni si conferma una delle figure più riconoscibili della televisione italiana. Capace di passare con naturalezza da un rigore in area a uno zero in pista, continua a raccontarsi senza filtri, mantenendo quella cifra umana e professionale che lo ha reso un volto amato dal pubblico.