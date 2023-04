Con un video social dal letto di casa sua, nella tarda serata di ieri 25 Aprile, Iva Zanicchi ha annunciato di essere caduta dalle scale e di dovere per questo restare a riposo qualche giorno. Le immagini della cantante, attrice e personaggio tv costretta all’immobilità, hanno allarmato non poco i suoi tanti fans, ma lei stessa ha tenuto a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute. Ecco come è andata e come sta oggi la simpatica e vulcanica artista.

Iva Zanicchi cade dalle scale: l’annuncio in un video

Ieri sera, attraverso un video social, Iva Zanicchi ha fatto sapere di essere rimasta vittima di una rovinosa caduta dalle scale.

Ecco le sue parole: “Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”. E poi, con l’ironia che la contraddistingue da sempre, ha aggiunto: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza… Ma penso positiva, finché son viva (citando il collega Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore”, ha concluso.

Insomma, una Zanicchi un po’ provata come è normale che sia, ma che non perde né la voglia di scherzare né il sorriso.

Come sta adesso Iva Zanicchi

Per quanto riguarda l’evoluzione della spiacevole situazione che ha coinvolto la cantante, al momento non trapelano novità. Ad ogni modo, visto che lei stessa ha promesso di tenere aggiornati gli estimatori (e non solo), ci attendiamo una sua nuova comunicazione da un momento all’altro, quasi certamente in giornata.

Ovviamente noi di Superguidatv vi informeremo su qualsiasi news in merito non appena ce ne saranno.

