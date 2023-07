Tutto pronto per il ritorno di Italia’s Got Talent 2023, il celebre programma di Simon Cowell sbarcato dodici anni fa in Italia. Una nuova spumeggiante edizione è in arrivo con tantissime novità: a cominciare dalla giuria e dal canale di messa in onda. Siete curiosi di conoscere dove e quando andrà in onda il talent show?

Italia’s Got Talent 2023, quando in onda e dove vederlo in tv

Italia’s Got Talent 2023 torna in tv dal 1 settembre con un grande novità. Il talent show a caccia di talenti, infatti, sarà disponibile solo in modalità streaming sulla piattaforma a pagamento di Disney+. Dopo la dodicesima edizione, trasmessa su Sky tra marzo e maggio 2022, il format televisivo è stato acquistato da Disney+, servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution e sarà disponibile dal 1 settembre 2023. Ogni settimana sarà disponibile una puntata del talent show sulla piattaforma streaming.

Italia’s Got Talent 2023, i conduttori e giudici della nuova edizione

Oltre alla nuova collocazione televisiva, la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent è pronta a stupire anche con una nuova squadra di conduttori e giudici. A condurre la nuova stagione, infatti, troveremo al posto di Lodovica Comello la coppia di Fru e Aurora dei The Jackal. Novità anche tra i giudici chiamati a giudicare le esibizioni degli aspiranti concorrenti e talenti di IGT. L’edizione 2023 segna il ritorno di due volti noti: Mara Maionchi, presenza fissa dall’ottava edizione, e Frank Matano che quest’anno festeggia 7 anni da giudice.

Due le new entry di quest’anno: Elettra Lamborghini e Khaby Lame, il personaggio diventato famoso con dei video sui social. Nessuna novità nella formula del fortunatissimo format con i 4 giudici di Italia’s Got Talent chiamati a votare gli aspiranti concorrenti con un semplice “si” o “no”. Durante le selezioni, tenutesi a Avellino, Catanzaro e Vicenza, chi avrà ricevuto 3 “Si” avrà la possibilità di partecipare alla finale e puntare così alla vittoria del programma. Non solo, ogni giudice ha anche la possibilità di assegnare il Golden Buzzer ad un concorrente regalandogli così la possibilità di andare direttamente in finale.

L’appuntamento con la nuova edizione di Italia’s Got Talent 2023 è dal 1 settembre su Disney+.