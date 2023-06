Cresce l’attesa per il concerto benefico “Italia Loves Romagna” in programma sabato 24 giugno presso la RCF Arena di Reggio Emilia, a Campovolo. Una festa in musica con protagonisti grandi nomi della musica italiana che si sono riuniti per raccogliere fondi da destinare all’Emilia Romagna colpita dalla terribile alluvione di maggio scorso. Ecco tutto quello che c’è da sapere: cantanti, ospiti, quando in tv e come donare.

Italia Loves Romagna in tv: dove vedere il concerto

Sabato 24 giugno 2023 va in onda in prima serata su Rai1 “Italia Loves Romagna“, il concerto benefico in programma dalla RCF Arena di Reggio Emilia, conosciuta come Campovolo. Il concerto avrà inizio alle 20.30 senza interruzioni pubblicitarie e a guidare l’evento ci saranno quattro conduttori: Amadeus, Francesca Fagnani, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, mentre la diretta su Raiplay vedrà protagonista Andrea Delogu.

L’evento ha un solo grande obiettivo: raccogliere fondi a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 16 e 17 maggio. La tragica alluvione dello scorso maggio ha colpito al cuore l’Emilia Romagna: 15 morti e migliaia di persone sfollate. I danni e i disagi legati all’alluvione e alle esondazioni sul territorio emiliano sono davvero spaventosi. Dati alla mano, stando a quanto segnalato dal Sole 24 Ore, l’impatto sui privati è stimato in 2,1 miliardi di euro, con oltre 70.300 edifici coinvolti dal maltempo e dalle 1.890 frane. Per quanto riguarda le imprese, quelle potenzialmente danneggiate sono 14.200 per un totale di 1,2 miliardi di danni.

Per aiutare economicamente le popolazioni dell’Emilia colpite da questa tragedia si è pensato di organizzare un concerto benefico a cui hanno aderito da subito grandi nomi della musica italiana: da Laura Pausini a Blanco. Proprio il sindaco Luca Vecchi parlando dell’evento ha dichiarato: “in pochi giorni si sono create le condizioni per un evento di questa portata. Bisogna dire grazie agli artisti che hanno accettato: è il meglio della musica italiana. Ci attendiamo una giornata di grande solidarietà. Vogliamo dare un caldo abbraccio ai nostri fratelli e sorelle della Romagna“.

Italia Loves Romagna, i cantanti sul palco

Tantissimi gli artisti e i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico di Italia Loves Romagna 2023, tra cui molti sono proprio emiliani di origine. In primis ad accettare di partecipare è stata Laura Pausini a cui poi si sono aggiunti man mano: Zucchero, Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elisa, Blanco e tanti altri.

Ecco tutti i cantanti ospiti del concerto Italia Loves Romagna:

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama e Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Italia Loves Romagna: come donare

Per chi volesse partecipare con una donazione al concerto benefico “Italia Loves Romagna” è possibile farlo tramite un messaggio solidale al numero 45538 attivo da giovedì 22 giugno fino al 5 luglio. L’evento ha il supporto del Ministero della cultura, Rai, Regione Emilia Romagna e Siae. Tutto il ricavato dei biglietti verrà dato in beneficenza, tolta l’iva e una piccola quota Siae.