Dopo la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna la musica italiana ha deciso di unirsi tutta per raccogliere fondi da devolvere alla popolazione. Nasce così il concerto – evento “Italia Loves Emilia” in programma a Campovolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere: data, cantanti, ospiti e prezzi dei biglietti.

Italia Loves Emilia 2023, il concerto: quando e ospiti

ITALIA LOVES ROMAGNA è il grande concerto-evento organizzato per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta in Emilia Romagna. L’appuntamento è per sabato 24 giugno 2023 presso la RCF Arena di Reggio Emilia, a Campovolo. Un grandissimo spettacolo che vedrà riuniti grandissimi nomi della musica italiana contemporanea e non tutti uniti con un unico grande obiettivo: raccogliere fondi da indirizzare all’Emilia Romagna. Sul palcoscenico della RCF Arena di Reggio Emilia si alterneranno i cantanti: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia. E ancora: Laura Pausini, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Max Pezzali. Infine tra gli ospiti anche: Salmo, Zucchero e Tananai.

L’evento musicale arriva ad 11 anni esatti di distanza da “ITALIA LOVES EMILIA”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna. La musica e i suoi protagonisti, tutti uniti, possono fare davvero grandi cose per aiutare e sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna che da settimane stanno vivendo condizioni davvero terribili. Gli organizzatori del concerto -evento hanno dichiarato: “perchè la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare un evento in cui, ancora una volta, la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto“.

Italia Loves Emilia 2023, i prezzi dei biglietti

I biglietti per partecipare al concerto benefico “Italia Loves Romagna” sono disponibili all’acquisto da martedì 30 maggio 2023 su tutti i circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster. Il prezzo dei biglietti varia a seconda del settore di riferimento. I prezzi dei biglietti Italia Loves Romagna – Il Concerto sono i seguenti:

Red Zone 70,00 €

Orange e Yellow Zone 65,00 €

Blue e Green Zone 49,00 €

L’appuntamento con ITALIA LOVES ROMAGNA è per sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, a Campovolo.