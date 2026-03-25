La Nazionale Italiana di Calcio è pronta a scendere in campo contro l’Irlanda del Nord in una partita che si preannuncia importantissima per la qualificazione ai Mondiali 2026. Scopriamo insieme quando Italia – Irlanda del Nord va in onda in tv e le probabili formazioni.

Italia – Irlanda del Nord dove si gioca, quando in tv e dove vederla in tv e streaming

Cresce l’attesa per Italia – Irlanda del Nord, la partita dei playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Il match decisivo è fissato per giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 20.45 dalla New Balance Arena di Bergamo. Una partita decisiva che i milioni di tifosi italiani potranno seguire in chiaro – in diretta su Rai1 – ma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

L’Italia di Rino Gattuso è chiamata ad un solo risultato: vincere. La vittoria consentirebbe agli Azzurri di accedere alla fase successiva: la finale in trasferta in cui si deciderà il loro futuro ai prossimi Mondiali di Calcio 2026. I riflettori sono tutti puntati sul gruppo di Mr Gattuso dopo le recenti e cocenti delusione del 2017 e del 2022 che hanno segnato l’uscita degli Azzurri dalla partecipazione al campionato mondiale di calcio FIFA.

Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa, durante una conferenza stampa ha dichiarato: “la Nazionale è un gruppo coeso e unito“.

Ricordiamo che la squadra vincente del match dovrà successivamente sfidare una tra Galles e Bosnia chiamate a centrare l’obiettivo a Cardiff.

Italia – Irlanda del Nord: le probabili formazioni

Ma passiamo alle probabili formazioni della partita Italia – Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo 2026 in prima serata su Rai1 e in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Ecco le formazioni delle due squadre pronte a giocarsi i playoff dei Mondiali 2026:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

I precedenti di Italia – Irlanda del Nord

Negli 11 precedenti contro la squadra che negli anni ’60 fu esaltata dal talento del compianto George Best, l’Italia ha subito una sola sconfitta, collezionando invece 7 vittorie e 3 pareggi. Numeri che fanno ben sperare, ma è comunque prudente non sottovalutare la formazione guidata da Michael O’Neill, attuale commissario tecnico dell’Irlanda del Nord