L’Italia dovrà affrontare l’Estonia nel terzo impegno di qualificazione per i Mondiali 2026. Si tratta della prima partita con il nuovo allenatore azzurro Gennaro Gattuso. Scopriamo insieme dove vederla in tv e in streaming e chi sono i convocati.

Italia-Estonia, gli azzurri per un posto ai Mondiali 2026: dove vedere la gara in tv

Dopo appena due giornate di campionato, la Serie A si prende una pausa per l’impegno dell’Italia contro l’Estonia. Gli azzurri sono ora guidati da Gennaro Gattuso che ha preso il posto di Luciano Spalletti (esonerato dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia). Ma dove vedere in tv Italia-Estonia che si giocherà allo Stadio di Bergamo?

La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è in programma per venerdì 5 settembre 2025 alle 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. L’appuntamento è previsto in prima serata subito dopo il Tg1, alle 20.30, e andrà in onda al posto di Affari Tuoi.

I convocati e i prossimi impegni

Nel girone I dove si trova l’Italia, al momento prima è la Norvegia con 12 punti (in quattro partite). La prossima sfida degli azzurri, sempre in onda su Rai1, è invece prevista per lunedì 8 settembre alle ore 20.45 contro Israele.

Questi i 28 convocati del ct Gattuso:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).