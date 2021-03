Si è conclusa ieri sera, la prima puntata dell’attesissimo reality sulla sopravvivenza, l’Isola Dei Famosi 2021. Dopo lo sbarco dei naufraghi nelle spiagge honduregne ecco che si arriva al momento delle nomination in Palapa. Chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, lunedì 15 marzo 2021.

Chi è uscito ieri sera, 15 marzo 2021 dall’Isola dei Famosi 2021? News ultim’ora

Essendo la prima puntata, non è stato eliminato nessuno dal momento appunto che il reality è appena iniziato. C’è stato lo sbarco dei naufraghi dall’elicottero e poi una divisione tra Buriňos e Rafinados. I primi sono persone alla mano e genuine, mentre gli altri più eleganti e raffinati.

Tra le due divisioni anche una prova da superare: la prova immunità che viene vinta dai Burinos. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 15 marzo 2021, all’Isola dei Famosi? News ultim’ora

Ieri sera le nomination si sono svolte in Palapa in maniera Segreta e altre invece in modo Palese.

Uno ad uno i naufraghi hanno espresso il loro parere che manda al televoto i seguenti concorrenti: Drusilla Gucci e Il Visconte Ferdinando Guglielmotti.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare? Tra Drusilla Gucci e Il Visconte Ferdinando Guglielmotti? Questo televoto si chiuderà giovedì prossimo il 18 marzo e uno dei due concorrenti dovrà abbandonare il gioco. Ecco Il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2021, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 15 marzo 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: